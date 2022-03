Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O momento insólito protagonizado por Chris Rock e Will Smith na noite dos Óscares — o primeiro fez uma piada sobre Jada Smith, o segundo esbofeteou o comediante em resposta ao que considerou ser uma ofensa — deu azo a inúmeros memes que, como já vem sendo hábito, brilharam nas redes sociais como se de estatuetas douradas se tratassem. Um de particular sucesso mostra a suposta reação de Nicole Kidman à estalada que a Academia viria a condenar no dia seguinte e pela qual o próprio Will Smith já pediu desculpas. Mas acontece que não é bem assim.

A fotografia em questão foi tirada horas antes do momento que marcou a noite, durante a primeira hora da cerimónia que não chegou a ser transmitida na televisão — feitas as contas, faltavam cerca de 30 minutos para que a emissão ao vivo da noite de Óscares colasse milhões ao pequeno ecrã.

Qual tira-teimas, a publicação Vulture chegou chegou à fala com a fotógrafa que captou uma Nicole Kidman de olhos esbugalhados, boca e braços abertos, num espanto tal que lhe é incaracterístico. E, ao contrário do que meia internet possa pensar, a reação em causa não foi à bofetada de Will Smith, mas sim à chegada de Jessica Chastain, vencedora do Óscar de Melhor Atriz, que entrava na sala.

the category is women kneeling down to nicole kidman #oscars pic.twitter.com/zezwffpulN — liyah (@NlCOLEKIDWOMAN) March 28, 2022

Myung Chun, fotógrafa do Los Angeles Times e autora do retrato, confirma: “Sim, a fotografia de Nicole Kidman foi tirada durante a parte [da cerimónia] que não foi televisionada. Parece que ela ficou entusiasmada por ver Jessica Chastain do outro lado da sala. Kidman estendeu os braços e acenou-lhe com as duas mãos”. Pouco depois, Chastain aproximar-se-ia de Kidman e do marido desta, Keith Urban. Faltavam horas para Will Smith subir improvisadamente ao palco — e resto já é história.