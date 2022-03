Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atriz afro-latina Ariana DeBose ganhou o prémio de Melhor Atriz Secundária na 94.ª edição dos Óscares, pelo seu papel no musical realizado por Steven Spielberg “West Side Story”.

O papel de Anita, protagonizado pela atriz de 31 anos, tinha já sido interpretado há 60 anos por Rita Moreno, a primeira atriz latina a ganhar um Óscar.

Este ano, foi a vez de Ariana DeBose, com ascendência porto-riquenha, e nascida no estado americano da Carolina do Norte em 1991. Tendo começado por estudar dança, Ariana DeBose transitou para o teatro, particularmente para o género musical, ainda durante a sua adolescência, conta a What To Watch.

A atriz ficou conhecida inicialmente pela sua participação na sexta temporada da versão americana de “Pensas Que Sabes Dançar”, em 2009. Com 22 anos, Ariana DeBose estreou-se em 2011 na Broadway com o musical “Bring It On”.

Ariana DeBose foi nomeada para um Tony de Melhor Atuação de uma Atriz pelo seu papel em “Summer: The Donna Summer Musical”, conta a National Public Radio.

Com sete nomeações para os Óscares de 2022, o musical West Side Story conta apenas com uma nomeação a título pessoal, neste caso o prémio conquistado por Ariana DeBose. O seu papel no musical valeu-lhe um Globo de Ouro e um BAFTA. Anita DeBose foi ainda a primeira mulher queer negra a ganhar um prémio individual num filme, com a conquista do Critics’ Choice Movie Award.

Numa entrevista ao Los Angeles Times, a atriz explicou estar inicialmente relutante para aceitar o papel de Anita.

“Estava hesitante em aceitar por várias razões. As latinas nesta indústria não se parecem muito comigo, e papéis como este não tinha sido representados por afro-latinas. (..) Também estava hesitante porque pensei ‘ temos mesmo de contar esta história outra vez?”.

A minha herança afro-latina, a minha experiência enquanto mulher negra podem dar algo de novo, talvez algo de novo para se ver. Mas também me questionei sobre haver ou não espaço para isso”, afirmou Arian DeBose.

Questionada pela atriz sobre conselhos par ao papel, Rita Moreno aconselhou DeBose a fundir a personagem com as suas experiências pessoais. Ariana DeBose agradeceu a Moreno no discurso dos Critic Choice Award pela sua ajuda no papel de Anita.

“Não estou à tua frente, não estou atrás de ti, estou ao teu lado, e esse é o maior presente que me poderias dar”, afirmou Ariana no discurso do Critics Choice, segunda a National Public Radio.