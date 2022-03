Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

(Artigo em atualização)

O tribunal da Relação de Lisboa começa esta terça-feira a analisar o caso em que o juiz Carlos Alexandre e a sua escrivã foram constituídos arguidos pelos crimes de abuso de poder, falsificação de funcionário e denegação de justiça por suspeitas na atribuição da investigação ao ex-primeiro-ministro José Sócrates, detido na Operação Marquês.

As suspeitas foram levantadas por José Sócrates e o ex-governante e antigo líder da CGD, Armando Vara, que as comunicaram ao juiz Ivo Rosa, a quem calhou a instrução do caso — ou seja, a quem foi dada a responsabilidade de decidir se o processo seguia ou não para julgamento. Ivo Rosa, que na sua decisão deixou cair 189 crimes da acusação, mandou também extrair uma certidão para que a forma como o processo começou por ser distribuído fosse investigada. O sorteio foi feito manualmente e não eletronicamente. O Ministério Público abriu assim um inquérito e não encontrou qualquer suspeita, pelo que decidiu arquivar. José Sócrates constituíu-se assistente nesse caso e, inconformado com a decisão, pediu a abertura de instrução do caso, para que fosse um juiz a olhar para o processo e decidisse.

Tratando-se de um magistrado, o caso ficou nas mãos do Tribunal da Relação de Lisboa, onde esta segunda-feira começa o debate instrutório. Em debate está, segundo o jornal Expresso, a atribuição manual do inquérito do caso (investigação) ao juiz Carlos Alexandre, um processo que teve a intervenção da sua escrivã Maria Teresa Santos também arguida no processo. Sócrates alega que o juiz e a escrivã “combinaram entre si, planearam e vieram a conseguir” que o processo que levou à prisão preventiva do antigo chefe de governo socialista fosse entregue de “forma ilegal” a Carlos Alexandre, descrito como o “superjuiz dos tabloides”.