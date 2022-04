Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os fundadores da Sword Health, empresa com ADN português de fisioterapia digital que já conquistou o estatuto de unicórnio (com uma avaliação acima de mil milhões de dólares), estão a lançar um fundo de investimento a pensar em startups tecnológicas.

A sociedade de investimento EX Capital vai ter um capital inicial de 5 milhões de dólares para investir em startups tecnológicas “promissoras à escala global”, apoiando os seus fundadores com menor representatividade e ajudar no acesso a investidores, acrescenta o comunicado enviado às redações com o anúncio do lançamento da EX Capital.

Questionados pelo Observador sobre o valor de 5 milhões de dólares em terreno de tubarões, fonte oficial explica que “o que está em causa não é o valor em si – que além de ser o capital inicial, são contributos totalmente pessoais e individuais de cada um dos partners – mas sim o objetivo que é diferenciador face ao que existe atualmente no mercado”.

O fundo procura startups tecnológicas “promissoras” independente do local de fundação. “A sociedade não vai investir num país específico mas sim onde existirem empreendedores e fundadores com menor representatividade”, explica a mesma fonte, acrescentando que se pretende encontrar empresas “com um produto ou um serviço único e inovador no mercado. E que tenham menor representatividade no ecossistema, ou seja, “minorias étnicas, raciais, sociais e de género”.

A EX Capital é lançada pela equipa fundadora da Sword Health — Virgílio Bento, Márcio Colunas, André Eiras, Fernando Correia e Ivo Gabriel. Conforme é realçado no comunicado, “a EX Capital é uma unidade independente e autónoma da Sword Health tendo apenas uma ligação aos seus fundadores”.