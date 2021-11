Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

*Em atualização.

É o sexto unicórnio (empresa avaliada em mais de mil milhões de dólares, cerca de 886 mil milhões de euros) com ADN português. A startup de fisioterapia digital criada em 2015 por Virgílio Bento foi avaliada em dois mil milhões de dólares (cerca 1,7 mil milhões de euros) após ter fechado uma ronda de investimento de 189 milhões de dólares.

Em comunicado, a Sword Health, que tem oficialmente sede em Nova Iorque, mas afirma continuar a ter a “sede tecnológica no Porto”, diz que é a “startup portuguesa mais rápida a atingir o estatuto de unicórnio”.

A Sword Health foi fundada em 2015 por Virgílio Bento, que lidera a empresa, e desenvolveu uma plataforma digital para tratar patologias músculo-esqueléticas, que combina inteligência artificial com sensores de última geração. De acordo com a startup, o investimento angariado vai permitir “acelerar o tratamento destas patologias através do desenvolvimento de novas terapias digitais, desde a prevenção até aos cuidados pós-cirurgia”. Além disso, a empresa conta “acelerar a expansão local e global” e recrutar 300 funcionários durante os próximos meses.

O financiamento anunciado esta segunda-feira surge depois de a Sword Health ter fechado uma ronda série B de 25 milhões de dólares (cerca de 22,1 milhões de euros) em janeiro deste ano, e depois de ter fechado 85 (aproximadamente 75,3 milhões de euros) numa ronda Série C feita em junho.

A ronda de financiamento foi liderada pela Sapphire Ventures com a participação dos novos investidores Sozo Ventures, Willoughby Capital, ADQ, LocalGlobe, e dos investidores atauis, “incluindo a General Catalyst, Khosla Ventures, Founders Fund, Bond, Transformation Capital e Green Innovations”, especifica a empresa.