Descubra Tavira em cinco roteiros para todos os gostos

Os longos areais que preenchem as suas praias, uma história milenar que vive através dos muitos vestígios ainda hoje ali existentes, os campos repletos de amendoeiras, pomares decorados com laranjeiras, e as inúmeras experiências que ali se podem viver fazem de Tavira um destino sem igual no Algarve.

Quem pensa que a única altura para visitar é o verão, engana-se. Tavira é perfeita em qualquer altura do ano, para qualquer tipo de visitante. Mostramos-lhe porquê através de 5 sugestões de roteiros: para viajantes a solo, grupos de amigos, casais, pais solteiros e, claro, para famílias.

A tranquilidade de umas férias a solo

Umas férias ou uma escapadinha a solo não têm de ser solitárias. Na realidade, são a oportunidade perfeita para se reconectar consigo mesmo enquanto alimenta a sua mente com a tranquilidade de paisagens naturais de sonho e fascinantes descobertas culturais.

Este roteiro começa com um passeio de bicicleta pela ecovia que passa junto ao Golden Club Cabanas, a Ecovia do Litoral Algarvio. Com o vento a beijar-lhe a face, parta à descoberta das salinas, fauna e flora locais em duas rodas. Uma experiência que o ajudará a manter o corpo em forma e ao mesmo tempo a descontrair a mente.

Da bicicleta, passamos para o tuk tuk. Elétrico, claro. Parta à descoberta da encantadora aldeia de Cacela Velha, onde poderá entreter-se a descobrir os vários vestígios da presença árabe nas suas ruas. Na rota do património cultural e histórico, segue-se o centro histórico da cidade de Tavira. O jardim público, o castelo e as muralhas, a ponte que atravessa o rio Gilão, as muitas igrejas e o casario branco que preenche as suas ruas, são alguns dos pontos que não poderão faltar no roteiro.

Aproveite ainda para se manter em forma, sem ter de sair do resort. A sala de exercícios do health club do Golden Club Cabanas é ideal para treino funcional e cross-training. E porque não juntar-se a uma das muitas aulas de fitness de grupo que ali decorrem regularmente? Será com certeza uma ótima maneira de conhecer outras pessoas!

Diversão e descontração entre amigos

Umas férias entre amigos trazem habitualmente consigo memórias de momentos divertidos e histórias suficientes para contar nos próximos anos. Em Tavira, o que não faltam são experiências de vários tipos para colorir essas histórias.

Na Ria Formosa, uma das 7 Maravilhas de Portugal, habitat de inúmeras espécies marinhas e aves migratórias, o passeio é feito de caiaque ou canoa. A experiência torna-se ainda mais especial pelo facto de poder ser partilhada com algumas das suas pessoas favoritas.

Se o desporto faz parte dos seus interesses pessoais, sugerimos que desafie os seus amigos para uma partida de golfe no campo Benamor Golf, situado a apenas 2 quilómetros do Golden Club Cabanas. Em alternativa, porque não uma partida de voleibol que encontra no resort?

O final do dia traz consigo alguns cocktails entre amigos, no snack bar A Vela, localizado junto às piscinas do Golden Club Cabanas. Deixe o stress do dia a dia desaparecer por completo enquanto assiste aos eventos do resort numa atmosfera descontraída e divertida.