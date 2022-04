Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os duques de Sussex estarão de visita aos Países Baixos nos próximos dias, para assistir aos Invictus Games 2020, e foi-lhes concedido estatuto de “very very important people” (VVIP), o que lhes garante proteção de alto nível enquanto estiverem por lá, noticia o Daily Mail.

O evento arranca este sábado, dia 16 de abril, e o estatuto de VVIP garantido a Harry e Meghan significa que serão acompanhados pela sua própria equipa de segurança privada durante o evento, mas também terão a proteção de agentes nacionais, forças de segurança e serviços de emergência. Segundo o Daily Mirror há todo um “processo de retirada detalhado” preparado para o caso de ocorrer um ataque terrorista, embora não haja qualquer ameaça credível à sua segurança. A segurança dos duques de Sussex será uma responsabilidade da polícia nacional dos Países Baixos e do Serviço de Segurança Real e Diplomático. O jornal diz que terão tido treino para lidar com ambiente hostil, em preparação para esta visita.

Uma vez que, tradicionalmente, os reis dos Países Baixos convidam visitantes de outras famílias reais a ficarem instalados no palácio real em Haia, poderia surgir a questão em relação a Harry e Meghan, mas consta que os duques não terão uma audiência com os reis Willem-Alexander e Máxima nem uma estadia na residência real. Afinal os duques de Sussex escolheram deixar de ser membros ativos da família real britânica há pouco mais de dois anos.

A presença de Meghan nos primeiros dias do evento foi confirmada por fonte próxima do casal, no entanto, não é esperada a presença dos filhos, Archie e Lilibet Diana. Esta será a primeira visita de Harry e Meghan juntos à Europa desde do Megxit, em 2020.

Os Invictus Games são um evento desportivo fundado pelo príncipe Harry, para ex-militares e veteranos, homens e mulheres, feridos em serviço. A edição de 2020 (adiada devido à pandemia) decorre até ao dia 22 de abril na cidade de Haia, nos Países Baixos.

Importa lembrar que há poucas semanas atrás o casal não marcou presença no serviço fúnebre em memória do príncipe Filipe, avô de Harry, e a sua ausência foi muito notada e comentada. O regresso dos duques ao Reino Unido está envolta em alguma polémica, por questões de segurança.

Em setembro de 2017 os jogos tiveram lugar em Toronto, no Canadá, onde Harry e Meghan se deixaram fotografar juntos quando ainda namoravam. O noivado viria a ser anunciado em novembro desse ano e casariam em maio de 2018.