Os aviões e os automóveis estão sujeitos a vários tipos de acidentes, felizmente mais os segundos do que os primeiros, que transportam um maior número de passageiros. Raro é acontecerem embates entre eles, uma vez que se os aviões voam, os carros nem por isso, pelo que a possibilidade de terem um encontro imediato apenas acontece em terra, nos aeroportos. E foi num deles, mais precisamente no que serve a cidade espanhola de Alicante, que se deu o embate entre um Boeing da Ryanair e um Renault Clio.

O avião, um Boeing 737-800 capaz de transportar 189 passageiros na versão utilizada pela Ryanair, estava pronto a voar para Manchester, no Reino Unido, pelo que o seu peso não deveria andar longe do peso máximo à descolagem, que ronda as 79 toneladas. O aparelho estava parado na placa, a aguardar a sua vez para descolar, pelo que dificilmente lhe caberá qualquer responsabilidade no acidente.

Em relação ao Renault Clio, a conversa parece ser outra. O veículo em causa pertence à Groundforce e, segundo Iván Palacios, que publicou as fotos do incidente nas redes sociais, o seu condutor esqueceu-se de puxar o travão depois de estacionar na placa. A força da gravidade fez o resto, deslocando o pequeno Renault de encontro ao monstro com 39 metros de comprimento.

A avaliar pelas fotos, a suspensão rebaixada do Clio dá a entender que o carro só parou quando ficou entalado sob o Boeing. Aparentemente, os danos não foram grandes, com o Clio a ficar com o tejadilho amassado e o Boeing com uns riscos na pintura da parte inferior da fuselagem. Mas mandam as regras que o avião seja impedido de voar até ser alvo de uma inspecção pormenorizada pelos técnicos de manutenção, o que motivou um atraso de 90 minutos no voo para Inglaterra.