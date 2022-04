Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Cooper Bikes é a empresa germânica pertença da Mini que fabrica as bicicletas que complementam as propostas lifestyle da marca britânica de automóveis, integrada no Grupo BMW. Ora, nos dias que correm, é forçoso acompanhar as modas e as necessidades dos clientes e estas ditam o recurso à electrificação. No caso dos automóveis, para reduzir consumos e emissões; no caso das bicicletas, para reduzir o esforço exigido aos ciclistas. Para estes últimos, a Cooper Bikes acabou de lançar quatro modelos a bateria que têm um “cheirinho” a Fórmula 1.

As quatro novas propostas da Cooper com assistência eléctrica recorrem ao inovador Zehus Bike Gen2 Heckmotor, instalado no cubo da roda traseira, onde está igualmente o resto do sistema eléctrico da bicicleta. Isto permite às Cooper Bike ter um aspecto perfeitamente normal, idêntico a uma bicicleta não eléctrica, uma vez que o “truque” está todo no centro da roda posterior.

O motor eléctrico fornece 250W de potência, o limite da assistência na Europa, o que segundo a marca é suficiente para ajudar o ciclista com uma força de 40 Nm. A bateria possui uma capacidade de somente 173 Wh, só possível porque usufrui de um sistema KERS (de Kinetic Energy Recovery System), similar ao utilizado pelos F1, que regenera energia nas desacelerações ou travagens. Com isto, a Cooper conseguiu que toda a parte eléctrica pesasse apenas 3 kg.

De acordo com o fabricante, o sistema de ajuda eléctrica funciona até aos 25 km/h e, dependendo do perfil do terreno, pode prolongar-se durante 60 km. Para que o sistema eléctrico fique activo, basta ao ciclista pedalar para trás três vezes acima de 8 km/h e, depois, é só pedalar com substancialmente menos esforço. Os valores das e-bikes da Cooper oscilam entre 2399€ e 2799€.