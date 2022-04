O Fulham perdeu hoje em casa com o Nottingham Forest, por 1-0, em jogo adiado da 39.ª jornada da II Liga inglesa de futebol, voltando a adiar a celebração do título de campeão do segundo escalão.

A equipa que é treinada pelo portugês Marco Silva lidera com 87 pontos, em 44 jogos disputados, e tem mais oito pontos do que o Bournemouth, que tem um jogo a menos. Já seguro da promoção, o Fulham ainda pode cair para segundo, atendendo a que tem dois jogos por disputar, contra três do rival.

O Nottingham Forest subiu a terceiro, com 76 pontos, continuando assim na luta pelo segundo “bilhete” de subida à I Liga inglesa de futebol, tal como o Huddersfield, que também tem 76.

Nesta terça-feira, em Craven Cottage, tudo se resolveu aos 15 minutos, com o golo do dinamarquês Philip Zinckernagel.

Pelo Fulham, jogou o português Fábio Carvalho, enquanto Cafú foi suplente utilizado no Forest, alinhando o último quarto de hora.

Até ao final da prova, o Fulham recebe o Luton, em Londres, antes do derradeiro jogo no estádio do Sheffield United, que ainda procura assegurar uma vaga nos “play-offs” de acesso à Premier League.

Marco Silva ingressou no Fulham em 1 de julho de 2021, depois de passagens por Estoril Praia (2011/12 a 2013/14), Sporting (2014/15), Olympiacos (2015/16), Hull City (2016/17), Watford (2017/18) e Everton (2018/19 e 2019/20).

Com 44 anos, o técnico luso conta no palmarés com a vitória na II Liga em 2011/12, ao serviço do Estoril Praia, o triunfo na Taça de Portugal de 2014/15, pelo Sporting, e a conquista do campeonato grego de 2015/16, pelo Olympiacos.