Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em atualização

São apresentados, na noite desta quinta-feira, os Prémios Play 2022, que pretendem destacar os melhores projetos, grupos e artistas do ano passado. A decorrer no Coliseu dos Recreios, a cerimónia premeia 13 categorias diferentes da música portuguesa, com um total de 46 nomeados.

A concurso estão prémios como o Melhor Grupo, Melhor Álbum, Artista Revelação ou Prémio Lusofonia. Um deles, intitulado Vodafone Canção do Ano, é atribuído com base, não num júri, mas sim numa votação a decorrer durante a cerimónia.

Melhor artista feminina

Nomeadas ao prémio de melhor artista feminina do panorama musical português estavam Ana Moura, Bárbara Tinoco, Gisela João e Nenny. O título de melhor artista foi atribuído a Ana Moura, que se apresentou fisicamente na cerimónia depois de ter sido mãe recentemente.

Melhor artista masculino

António Zambujo, Camané, Dino D’Santiago e Tony Carreira eram os nomeados dos Play Awards 2022 para a categoria de Melhor Artista Masculino. O prémio foi atribuído ao autor de “Badiu”, Dino D’Santiago. Tatanka, dos The Black Mamba, foi quem entregou o prémio depois de atuar na cerimónia.

Melhor Grupo

De entre clássicos do metal português como os Moonspell aos representantes de Vialonga no rap luso, a categoria de melhor grupo contou ainda com Os Quatro e Meia e The Black Mamba. O prémio de Melhor Grupo foi atribuído, na edição deste ano, ao conjunto The Black Mamba.