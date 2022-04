SG Gigante é Sérgio Godinho, "super-herói de infância" de Capicua, a inspirar o hip-hop

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Privilégio supremo: ser-se escolhido para fazer uma homenagem a um “super-herói de infância”, uma “figura mitológica” que se cresceu a ouvir, alguém cuja voz era muito lá de casa — familiar, “como a de um amigo dos meus pais ou de um tio: estava sempre por lá”. Foi esse o desafio feito a Capicua, groupie indefetível e ouvinte de longa data de Sérgio Godinho, que assim descreve o “herói” de quem se tornou “amiga” e a quem foi encomendada a coordenação de uma homenagem ao cantor e músico, que neste 2022 celebra os 50 anos do seu primeiro disco Os Sobreviventes.

A homenagem está aí: com edição digital prevista para esta quinta-feira e edição física (em vinil) apontada para o dia seguinte, SG Gigante e é um conjunto de seis temas de hip-hop que nasceram inspirados por outras tantas canções charneira de Sérgio Godinho.

Não é um disco de versões, tanto que só um tema — “A Noite Passada”, nesta versão com instrumental de Branko — conserva a letra original, aqui embrulhada em andamentos rítmicos diferentes e cantada por Dino D’Santiago e Rita Vian.

Nos restantes cinco, os originais de “Que Força É Essa”, “O Primeiro Dia”, “Etelvina”, “Com Um Brilhozinho nos Olhos” e “Lisboa Que Amanhece”, de Sérgio Godinho, serviram apenas como mote para novas canções, que se ouvem agora nas batidas de Keso, Charliebeats, Stereossauro, FMX & Migz e DJ Ride (respetivamente) e nas vozes de Nerve, Keso e Russa, Papillon, Amaura e Valas, Jimmy P, Phoenix RDC e Sara Correia, Xtinto e Pikika e Eva, Chong Kwong e Eu.Clides.

Em conversa com o Observador, Capicua, a coordenadora do projeto e a mestre de cerimónias deste SG Gigante, explica como tudo isto aconteceu. O desafio inicial chegou-lhe através da Universal Music Portugal, editora quer da rapper quer de Sérgio Godinho, e do próprio escritor de canções. Pediram-lhe uma “curadoria” para uma homenagem que tinha como premissa convocar gerações mais jovens (da sua — tem 40 anos — “em diante”, às mais novas) “para revistar o cancioneiro do Sérgio”.

Quando foi desafiada, a ideia já não passava por “fazer um disco de versões”, explica Capicua: “O intuito já era fazer canções novas a partir do Sérgio, pegando nas anteriores quase como mote, quase como sugestão apenas, como referência”. A proposta pareceu-lhe bem: “Achei logo que fazia todo o sentido e que o universo do hip-hop e da música eletrónica iam ser os ideais para fazer isso”. Porquê? “Porque poderíamos partir da ideia do sample, de samplar [utilizar um excerto de um tema antigo como ingrediente de uma canção nova]. E avançou-se, pondo-se à disposição de produtores desses universos do hip-hop e da música eletrónica as canções do Sérgio”.

Há outros motivos, porém, e Capicua explica-os: “Achei sempre muito importante existirem muitos rappers na homenagem. Ter letras totalmente novas que nascem a partir de referências iniciais do Sérgio pareceu-me que seria honrar o seu legado ao máximo, porque o Sérgio é um escritor de canções cheio de recursos, inspiradíssimo, que tem uma escrita que é muito inventiva do ponto de vista lírico, do ponto de vista da escolha das palavras, da métrica, de como trabalha a prosódia. E isso relaciona-se diretamente com o rap”.

Onde Capicua vê mais semelhanças é num modelo de escrita que procura “sempre as palavras mais inesperadas”, que concilia “o português canónico com o português mais popular”, que usa “expressões do quotidiano e transforma-as em matéria-prima de canções”. Tecnicamente há uma “inventividade métrica” nas letras de Godinho que “também é importante no rap, em que se exploram os sons das palavras, os jogos de palavras, as ambivalências das palavras, os trocadilhos”. E substantivamente “existe na escrita do Sérgio e também no rap um modelo relativamente próximo dado que se contam micro-histórias e a escrita alimenta-se de personagens e do quotidiano”.