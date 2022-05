Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quando a 3 de abril de 2011, numa temporada memorável com André Villas-Boas no comando que teve o FC Porto, os dragões ganharam na Luz e conquistaram o Campeonato festejado de luz apagada e a rega ligada, dificilmente Pinto da Costa ou alguém poderiam imaginar que o futebol mudasse tanto ao longo de pouco mais de uma década. Porque o Benfica chegou ao seu primeiro tetra (falhando depois o penta, que continua a ser exclusivo dos azuis e brancos), porque o Sporting quebrou o seu jejum de títulos, porque Luís Filipe Vieira deixou a liderança dos encarnados após ter sido, porque o próprio FC Porto teve o maior período sem títulos com o atual presidente. Tudo aconteceu. E também os dragões voltaram a fazer a festa na casa do rival, depois de duas jornadas em que essa possibilidade acabou por ficar adiada.

Até o facto de ter sido com Sérgio Conceição tem um especial significado. Se é verdade que, ao longo de 40 anos, Villas-Boas foi aquele treinador que mais mostrou a devoção ao clube enquanto adepto (participando na vida social do clube, votando nas eleições e sendo mesmo apontado como um possível sucessor de Pinto da Costa na presidência), o técnico que chegou ao Dragão em 2017 conseguiu ser quase uma renovação do que era o FC Porto não só a nível de títulos mas também de identidade que se perdera antes.

Com Sérgio Conceição, que Pinto da Costa vê quase como um filho ou como um irmão mais novo, a equipa dos azuis e brancos voltou a ganhar o ADN FC Porto, quebrou o maior jejum de títulos das últimas quatro décadas, ganhou o sexto título nacional estando ainda na final da Taça de Portugal, passou três vezes a fase de grupos da Champions com duas idas aos quartos e fez história em muitos outros registos como a maior série de sempre sem derrotas no Campeonato. Com isso, voltou a iluminar a rota dos títulos.

Ao todo, e contando com a Segunda Liga de 2016, Pinto da Costa atingiu o 65.º título só no futebol, entre os quais sete internacionais onde nunca o clube tinha chegado, reforçando o estatuto de presidente com mais vitórias no plano nacional entre muitos recordes incluindo o da longevidade no cargo à frente do mítico Santiago Bernabéu, o número 1 que construiu a versão mais “nobre” do que é hoje o Real Madrid. Em paralelo, Pinto da Costa conta já com um palmarés de quase 1.350 títulos entre as outras modalidades.

