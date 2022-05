Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O partido nacionalista Sinn Féin venceu as eleições para a assembleia legislativa da Irlanda do Norte este sábado, conquistando pelo menos 27 lugares no Parlamento de Stormont, face aos 24 conseguidos pelos unionistas do DUP. O resultado é histórico porque é a primeira vez que um partido não-unionista (que defende a separação da Irlanda do Norte do Reino Unido) vence as eleições na região desde que a assembleia regional foi criada, em 1921.

A cabeça-de-lista e futura nomeada para o cargo de primeira-ministra da Irlanda do Norte, Michelle O’Neill, já descreveu esta eleição como “um momento definidor” para a política norte-irlandesa, segundo a BBC. Contudo, é difícil que O’Neill venha a desempenhar o cargo. O sistema na Irlanda do Norte exige um acordo de compromisso entre nacionalistas e unionistas para qualquer governo e o DUP já sugeriu que pode boicotar a formação de um governo liderado pelo Sinn Féin.

Os unionistas do DUP lideraram o anterior executivo, mas o primeiro-ministro demitiu-se em fevereiro. Em causa está a oposição ao Protocolo para a região aplicado com o Brexit, que prevê que não haja controlo fronteiriço junto à fronteira com a Irlanda, mas apenas no Mar da Irlanda, para evitar violar o Acordo de Paz pós-Troubles, que impede a criação de uma fronteira física entre as duas Irlandas. Os unionistas, porém, opõem-se a esta solução, por considerarem que impõe um regime diferenciado à Irlanda do Norte face ao resto do Reino Unido. “Podemos ter quantas eleições quisermos, mas não vai haver governo até a questão do protocolo estar resolvida”, garantiu Ian Pasley, líder do DUP, este sábado, de acordo com a Sky News.

Caso chegue a haver um acordo para formar um governo liderado pelo Sinn Féin — partido nacionalista com laços ao IRA, que defende a reunificação das duas Irlandas —, será uma situação inédita. O Sinn Féin, que se opôs ao Brexit, considera que este tornou mais premente a questão da reunião das duas Irlandas, tendo em conta que a maioria dos habitantes da Irlanda do Norte foram contra a saída da União Europeia.

Os Acordos de Paz de Sexta-Feira Santa preveem que deve haver um referendo sobre a questão da reunificação, caso “pareça provável” que esse é o desejo da maioria da população norte-irlandesa. Tal necessitaria, porém, do apoio do DUP e do governo da República da Irlanda, como relembra o Telegraph.

Também desse lado da fronteira o Sinn Féin tem registado um forte crescimento, tendo atualmente apenas menos um deputado do que o partido Fianna Fáil.