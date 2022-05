Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Do golo marcado ao Santa Clara na última jornada do Campeonato a outras histórias que nada têm a ver com o futebol mas chegaram aos jornais espanhóis, o nome de Pedro Porro tem estado em destaque nos últimos dias. Agora, existe mais uma razão para tal: conforme já estava há muito anunciado em termos internos, o Sporting exerceu o direito de opção que tinha no contrato de empréstimo de duas temporadas feito com o Manchester City no verão de 2020 e assinou com o lateral espanhol até 2025.

A ideia de manter o jogador de 22 anos, que foi chamado pela primeira vez por Luis Enrique à principal seleção já em Alvalade, estava definida há quase um ano, desde o final da temporada de 2020/21 quando o Sporting quebrou o jejum sem vitórias no Campeonato. Daí para cá, houve conversações com a formação inglesa para encontrar uma melhor forma de pagamento dos 8,5 milhões de euros previstos e, em paralelo, negociações com o lateral para ficar no clube. O acordo já tinha sido antes alcançado, com o espanhol a ficar com um salário dentro do limite definido pelos responsáveis verde e brancos, a rondar um milhão de euros por época (dois milhões de encargos), e uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

“Estou muito contente. Cheguei a um clube que é um dos maiores de Portugal. Estou feliz por estar aqui porque é um projeto interessante. Agora há que dar tudo pelo clube. Desde o princípio que queria ajudar o Sporting. Tinha a certeza que vir para aqui era sinónimo de exigência de alto nível. Não estava à espera daquilo que conquistei nestas duas épocas. Sabia que vinha para um grande clube, que forma uma família, porque somos um grupo muito forte. E isso viu-se nestas duas épocas, a ganharmos títulos, a jogar bem. Este ano jogámos melhor do que no ano passado e ganhámos menos… O futebol é assim mas estou contente e espero que continue assim durante muito mais tempo”, comentou ao canal do clube o jogador que antes passou pelo Girona e que esteve cedido ao Valladolid na época de 2019/20.

“Desde o início que gostei da exigência que é levar este símbolo ao peito. É preciso ter garra, atitude e correr até ao fim. Foi isso que fiz até agora. Tento trabalhar sempre ao máximo e faço isso desde sempre. Foi isso que me ensinaram e sei que para ser jogador de alto nível é preciso ter este tipo de exigência. Dar tudo até ao fim faz parte de mim e o apoio dos adeptos também me ajuda muito. Melhores momentos? O golo na final da Taça da Liga, que nos ajudou a conquistar o troféu, e o apuramento para os oitavos da Champions. Foram golos especiais”, acrescentou ainda o lateral espanhol, que já ganhou quatro títulos em Alvalade: um Campeonato, duas Taças da Liga (Sp. Braga e Benfica) e uma Supertaça (Sp. Braga).