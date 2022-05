Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O homem acusado de fornecer os comprimidos de fentanil ao rapper Mac Miller, resultando depois na overdose e consequente morte do músico em 2018, foi condenado esta segunda-feira a 17 anos de prisão.

Stephen Andrew Walter, de acordo com o The Hollywood Reporter, declarou-se culpado de fornecer os comprimidos a um dealer local, sendo que estes acabariam por chegar a Mac Miller. O crime de distribuição de fentanil na Califórnia corresponde a 20 anos de prisão, mas um acordo realizado com o tribunal permitiu reduzir a sentença para 17 anos.

O rapper foi encontrado morto em sua casa, em San Fernando Valley, no Estado da Califórnia, no dia 7 de setembro de 2018, em resultado de uma overdose de fentanil, cocaína e álcool, de acordo com a autópsia realizada ao músico.

Em 2019, além de Stephen Andrew Walter, foram detidos Cameron James Pettit e Ryan Michael Reavis. Segundo a procuradoria, Walter terá fornecido os comprimidos a Petit, por intermediário de Reavis, tendo Cameron James Pettit vendido os comprimidos a Mac Miller.

O rapper, que pensou na altura estar a comprar comprimidos de oxicodona, comprou na verdade medicamentos que tinham sido cruzados com fentanil. Reavis foi condenado no mês passado a 11 anos de prisão e Pettit aguarda ainda por sentença.