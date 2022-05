Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Uma boa notícia em campo, outra boa notícia fora dele. Depois de uma estreia com goleada na fase final do Campeonato da Europa de Sub-17, num jogo com a Escócia que demonstrou bem a qualidade individual e coletiva que Portugal apresenta na competição que se está a realizar em Israel, José Lima, selecionador do escalão, juntou-se à restante comitiva na antecâmara da segunda jornada após ter recuperado da infeção por Covid-19 que o fez perder o encontro diante dos britânicos, dirigido pelo adjunto Rui Bento.

“Sofre-se mais estando de fora. Fico muito satisfeito por estar aqui, com os jogadores, com o staff, é bom em todos os aspetos. Senti um grande orgulho em todos depois do jogo com a Escócia, porque fizeram coisas muito boas. Há sempre aspetos a retificar e ainda hoje [quinta-feira] tivemos reunião e estivemos a analisar precisamente isso. Portanto, tudo o que está bem feito é para manter, tudo o que não foi tão bem feito vamos procurar retificar e melhorar. Mas acima de tudo estou muito satisfeito pela exibição coletiva e pelo resultado”, começou por comentar José Lima no lançamento do jogo com a Suécia.

“Vai ser um jogo difícil, a Suécia ganhou à Dinamarca e, como tal, estará muito motivada, mas nós também estamos. Acima de tudo, a equipa sueca é muito equilibrada, muito organizada, que normalmente não sofre muitas transições porque estão sempre bem posicionados e quando têm possibilidades de serem eles a efetuar essas transições, são muito rápidos a chegar à baliza adversária. Vamos tentar que isso não aconteça e depois vamos jogar com as armas que temos, onde somos fortes, para tentar ter sucesso”, tinha ainda referido a propósito do jogo com os escandinavos, em declarações prestadas em Israel ao Canal 11.

O nível do conjunto escandinavo mostrou-se de facto superior ao da Escócia, que começou o dia a perder de novo com a Dinamarca e a ficar quase fora da competição. Todavia, e apesar de uma má entrada no jogo, Portugal voltou a mostrar que tem nestes Sub-17 mais uma geração promissora que, após a pausa técnica a meio da primeira parte devido ao calor, virou o jogo por completo para uma vitória por 4-2.

Em atualização