Foram descobertos fósseis de fezes no local arqueológico onde esteve uma aldeia ocupada pelos possíveis construtores de Stonehenge. Esta descoberta pode ajudar a revelar a alimentação dos possíveis criadores daquele que continua a ser um dos maiores mistérios arqueológicos.

Os fósseis, denominados coprólitos, foram desenterrados em Durrington Walls, a 2,8 quilómetros de Stonehenge, uma vila que remonta a 2500 Antes de Cristo — altura em que o monumento terá igualmente sido construído, segundo o estudo publicado esta sexta-feira na revista científica Parasitology.

Cinco dos fósseis descobertos – um de humano e quatro de cães – continham ovos de parasitas. Tirando um dos fósseis de fezes de cães, os restantes quatro coprólitos continham ovos de minhocas capillariid. A presença destes ovos indica que o dono das fezes ingeriu, possivelmente, pulmões ou fígado crus de um animal já infetado.

Estes parasitas afetam gado e outros ruminantes, o que, segundo o estudo citado pela CNN, sugere que esta seria a principal fonte de alimento do assentamento. No caso dos cães, estes terão sido, possivelmente, alimentados com restos provenientes do mesmo gado.

Contudo, cerca de 90% dos 38 mil ossos desenterrados no local pertenciam a porcos – com os restantes 10% a pertencerem a gado. Um dos coprólitos continha ovos de ténias encontradas apenas em peixes, embora não tenha sido encontrada nenhuma evidência no sítio arqueológico que indicasse uma alimentação à base de peixe.

Durrington Walls foi ocupada de uma forma sazonal, principalmente nos períodos de inverno”, afirmou, citado pela CNN, Piers Mitchell, um dos responsáveis do Laboratório de Parasitas Ancestrais da Universidade de Cambridge. “O cão provavelmente chegou [ao local] já infetado com o parasita.”

Ainda segundo Piers Mitchell, análises feitas aos ossos das vacas descobertos no sítio arqueológico sugerem que estas teriam vindo de regiões no sul do Reino Unido e que este poderá ter sido igualmente o trajeto dos habitantes de Durrington Walls.

Além de albergar possivelmente os construtores de Stonehenge, pensa-se que a aldeia arqueológica fosse um local onde eram realizadas várias cerimónias e banquetes, algo consolidado pela descoberta de vários artefactos de olaria e pelo número elevado de ossos de animais.