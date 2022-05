Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

João Leão foi um dos dois nomes mais votados para o Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), na reunião dos ministros das Finanças europeus, confirmou Fernando Medina no final da reunião do Ecofin, esta terça-feira. Ainda não foi, porém, tomada uma decisão sobre quem vai suceder ao alemão Klaus Regling, mas Fernando Medina garante sair de Bruxelas com “expectativas de que possa ser João Leão“, o seu antecessor no Ministério das Finanças.

Estavam lançadas quatro candidaturas, mas ao final da noite de ontem foi anunciado que o candidato holandês retirou a sua candidatura, pelo que sobraram João Leão e, também, o ex-ministro das Finanças luxemburguês Pierre Gramegna e o italiano Marco Buti, antigo chefe de gabinete do comissário europeu da Economia. Fernando Medina deu a entender que os mais votados, entre estas “candidaturas fortes” foram Pierre Gramegna e João Leão.

Medina não clarificou exatamente qual deles foi mais votado e com que distância do segundo mais votado, mas confirmou que nesta altura se trata de uma corrida entre dois ex-ministros das Finanças. O debate entre os ministros “confirmou o prestígio de João Leão dentro do Eurogrupo, partilhado pelos outros candidatos, de alta qualidade”.

Como o governante português já tinha dito na véspera, ainda não há, porém, uma decisão final, já que ela ainda terá de ser tomada pelo conselho do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE). “Nada está decidido” mas “temos expectativas de que possa ser João Leão, que saiu desta reunião reforçado no seu prestígio e nas suas possibilidades de assumir o cargo”, afirmou Medina.