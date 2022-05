Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chegada de um treinador estrangeiro ao Benfica não é propriamente algo normal no passado recente, tendo em conta que é necessário recuar até 2008/09 para se encontrar o espanhol Quique Flores – que foi uma escolha muito apoiada pelo então administrador e hoje líder Rui Costa. E a chegada de um germânico ao comando técnico dos encarnados é ainda menos normal, por ter havido apenas um antes que foi Jupp Heynckes em 1999/00. No entanto, essas não foram as únicas coisas raras neste dia 1 de Roger Schmidt como sucessor de Nelson Veríssimo e as novidades começaram logo no aeroporto Humberto Delgado.

Ao contrário do que costuma acontecer, o Benfica anunciou através dos seus canais oficiais o dia e a hora de chegada do antigo treinador do PSV (que saiu depois com um ligeiro atraso) e tinha tudo preparado para que o alemão pudesse prestar algumas declarações à chegada a Lisboa. Assim foi: bem disposto e de sorriso fácil após descer a rampa da zona de acesso às garagens com a mulher, o administrador da SAD Lourenço Pereira Coelho e o diretor de comunicação Pedro Pinto, Schmidt mostrou-se entusiasmado com o novo projeto desportivo que terá pela frente e deixou rasgados elogios à dimensão dos encarnados.

“Estou muito feliz por estar aqui, fazer parte do Benfica e trabalhar nesta linda cidade e país. Aprecio muito o facto de as pessoas acreditarem em mim e vou dar o meu melhor para trabalhar arduamente com a minha equipa, os jogadores e jogar bom futebol para sermos bem sucedidos”, começou por dizer à BTV.

“O Benfica é um dos melhores clubes do mundo. Se amamos futebol, amamos o Benfica. Desde o primeiro momento, das primeiras conversas, esteve sempre na minha mente que poderia ser uma ótima opção fazer parte deste clube e desta família. Estou entusiasmado. Acho que a nova época será um novo começo. Quero ter as minhas próprias primeiras impressões e é para isso que estou aqui, para começar a trabalhar. Posso prometer que vamos trabalhar muito para mostrar grande espírito e mentalidade, assim como bom futebol. Os jogadores têm de fazer tudo para ganhar os jogos. Liga dos Campeões? É sempre importante para as equipas que têm de jogar a qualificação. Para nós é igual. Neste momento isso ainda está muito longe, agora estamos a trabalhar nos bastidores e temos de nos focar nos treinos e no resto”, acrescentou o treinador que teria no “menu” do dia inicial passagens pela Luz e pelo Seixal.

1️⃣9️⃣:0️⃣4️⃣ 💬 "Orgulhoso em ser o novo treinador do Benfica e entusiasmado com o desafio neste grande clube. Juntos vamos usar toda a energia e experiência para termos sucesso." #EPluribusUnum pic.twitter.com/0ADcm0FDye — SL Benfica (@SLBenfica) May 18, 2022

“Tenho o conhecimento suficiente da Primeira Liga, sei o suficiente. Tenho experiência noutros países. Sei que Portugal é um grande país e estou entusiasmado por aqui estar. Ricardo Horta? Não é o momento para abordar o mercado, acho que tudo tem de acontecer nos bastidores. Precisamos de ajustes no plantel, apesar de haver coisas certas, mas precisamos de preparar a equipa para a próxima época. O momento não é agora”, completou ainda no aeroporto Roger Schmidt sobre os possíveis reforços.

O treinador alemão seguiu do aeroporto para o Estádio da Luz, onde estava à sua espera o presidente Rui Costa. E o momento simbólico da assinatura de contrato que estava há muito apalavrado foi feito em pleno Museu Cosme Damião tendo as duas Taças dos Clubes Campeões Europeus como pano de fundo.