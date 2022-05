Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Há três semanas eram apenas “negociações com um princípio de acordo para a contratação” que ainda não estava “formalizada”, agora é um “acordo final para a contratação” que será “formalizado no decurso da próxima semana”. Mais um comunicado da Benfica SAD à CMVM, mais uma confirmação dentro do que era há muito uma confirmação: Roger Schmidt será o próximo treinador com um contrato até 2024.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD, em cumprimento do disposto no artigo 248º do Código dos Valores Mobiliários, informa que alcançou um acordo final para a contratação do treinador Roger Schmidt para as próximas duas épocas desportivas, o qual está previsto ser formalizado no decurso da próxima semana”, anunciou a sociedade encarnada ao final da tarde desta quarta-feira em comunicado.

Ao longo desse hiato, a única vez que Schmidt falou de forma mais direta sobre o Benfica foi à porta do centro de estágios do PSV com a TVI/CNN Portugal, elogiando o triunfo das águias na final da Youth League com uma goleada por 6-0 com o RB Salzburgo antes de voltar a ser mais “vago” sobre o futuro. “Vi o jogo e foi impressionante o que fizeram. Têm um ótimo departamento de formação e mereceram ganhar. Lisboa? Sim, é uma cidade incrível. Últimas semanas em Eindhoven? É um sentimento bom porque gosto de estar aqui. Sei que vai acabar dentro de duas ou três semanas, por isso daremos o nosso melhor para sermos também campeões. Depois fico livre para uma nova experiência”, comentou.

