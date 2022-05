A Linha de Aconselhamento Psicológico SNS 24 em inglês atendeu mais de 1.000 pessoas num mês, anunciaram nesta terça-feira os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), que lançaram este serviço para dar resposta a cidadãos estrangeiros em Portugal.

Disponibilizado em 20 de abril, o serviço em inglês pretende dar resposta a cidadãos não falantes de português, nomeadamente a pessoas que chegam a Portugal oriundas da Ucrânia, tendo em conta que atende pessoas com sintomatologia associada à ansiedade, depressão e adaptação a situações de crise, segundo os SPMS.

“Em 2021, tivemos cerca de 85 mil chamadas em que o utente procurou ser atendido em inglês na área da triagem”, afirmou o presidente dos SPMS, Luís Goes Pinheiro.

Criada no início da pandemia, a 1 de abril de 2020, a Linha de Aconselhamento Psicológico (LAP) do SNS 24 já atendeu mais de 156.800 chamadas em língua portuguesa. No último mês, entre 20 de abril e 23 de maio, atendeu mais de 5.600 pessoas falantes de língua portuguesa.

“O papel da Ordem dos Psicólogos tem sido fundamental na determinação dos algoritmos clínicos usados neste serviço”, sublinham os SPMS.