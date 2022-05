A Universidade de Aveiro recebeu esta quarta-feira, por doação, um conjunto de peças cerâmicas do século XV, com origem em sítios arqueológicos da Ria, considerado de interesse para desenvolver trabalhos científicos.

A coleção, que segundo a Universidade se encontra em “excelente estado de conservação” é composta por 18 elementos de cerâmica comum, tais como fogareiro, pratos, taças, púcaros, uma bilha, um testo e uma forma de açúcar.

Após análise ao espólio, doado por um antigo aluno da Universidade, concluiu-se que as peças fazem parte dos achados nos sítios arqueológicos da Ria de Aveiro A e B, sendo atribuída a cronologia a meados do século XV, e o local de fabrico a região de Aveiro e Ovar.

A conclusão “teve em conta a tipologia e as evidências na coloração de algumas peças, uma vez que a embarcação do Ria de Aveiro A naufragou devido a um incêndio“.

Após a assinatura do protocolo de doação foi inaugurada no Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica (demac) da Universidade de Aveiro (UA) a exposição “A arqueologia subaquática da Laguna de Aveiro”, em que podem ser vistas as peças doadas.

A coleção revela-se de enorme interesse para a Universidade de Aveiro, uma vez que estas peças permitirão à comunidade académica, e à comunidade científica em geral, desenvolver trabalhos científicos na área da arqueologia, na manufatura pré-industrial e na museologia”, salienta a Universidade.

Segundo a instituição, o Departamento de Engenharia de Materiais e Cerâmica tem capacidade para apoiar os estudos físico-químicos de caracterização das peças, nomeadamente os processos de fabrico e a análise das pastas cerâmicas utilizadas há mais de 500 anos.

A Universidade de Aveiro é já detentora de vários fundos e coleções provenientes de doações produzidas ou colecionadas por particulares ou coletividades.