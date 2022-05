Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ao contrário do que é habitual sempre que chega um novo treinador do Benfica, Roger Schmidt não teve propriamente uma apresentação oficial. Chegou, teve algumas declarações no aeroporto de Lisboa a todos os meios presentes, assinou contrato no Museu Cosme Damião com o presidente Rui Costa, conheceu o Estádio da Luz, rumou ao Campus do Seixal. Pelo meio, reuniões, reuniões e mais umas quantas reuniões com mais declarações ao canal do clube após conhecer a infraestrutura onde está concentrado todo o futebol profissional dos encarnados. No dia do regresso aos trabalhos, daqui a um mês, haverá tempo para outras considerações, como o próprio técnico alemão terá referido aos responsáveis do clube. Agora, começa o contrarrelógio para tomar todas as decisões de breve prazo. E outra já está fechada.

Mihailo Ristic, que chegou na véspera a Lisboa, foi apresentado de forma oficial pelo Benfica, tornando-se assim o segundo reforço dos encarnados para a próxima temporada depois do avançado Petar Musa.

O internacional sérvio de 26 anos, que foi convocado para os próximos compromissos da sua seleção para a Liga das Nações (Noruega e Eslovénia em casa, Suécia e Eslovénia fora), assinou contrato por três época até 2025 com mais um ano de opção, materializando um acordo que estava há alguns meses feito após uma deslocação a Paris do diretor Rui Pedro Braz para uma reunião com jogador e os seus representantes.

