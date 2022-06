Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A EDP apresentou esta quinta-feira uma nova imagem, deixando cair o vermelho que marcou o logotipo da empresa durante mais de uma década. Adaptar a imagem à estratégia da empresa e criar uma marca com uma ressonância mais global, já que quase 7.000 dos 13.000 funcionários do grupo estão fora de Portugal, foram objetivos enunciados pelo presidente executivo, Miguel Stilwell de Andrade.

A EDP recrutou mais 4.000 pessoas em dois anos e meio e essas pessoas — sobretudo as que estão fora de Portugal — “têm que sentir que estão alinhadas numa mesma estratégia e que a empresa tem de ser mais do que os números e o resultado líquido. E a imagem é um instrumento que ajuda”, sublinhou aos jornalistas o gestor que, no entanto, evitou dizer quanto vai gastar a EDP no lançamento da nova marca a nível global. A elétrica está presente em mais de 20 países, desde Singapura aos Estados Unidos e Brasil e o lançamento da nova imagem contará como protagonista do filme publicitário a atriz portuguesa Daniela Melchior, que se tornou conhecida por participar numa produção de Hollywood de grande sucesso internacional. Quanto vai custar? “É residual, é menos de 0,5% do orçamento”, afirmou Stilwell de Andrade.

Para trás fica o logo com fundo em vermelho que marcou os quase quatro mandatos do anterior presidente executivo, no mesmo dia em que foram tornadas públicas declarações de António Mexia a propósito da investigação criminal de que é alvo e que o afastou do cargo na empresa, exatamente cinco anos depois do gestor ter sido constituído arguido no chamado processo EDP.

Numa apresentação feita a partir de Lisboa, mas toda em inglês e transmitida em direto para todas as empresas do grupo, os membros da comissão executiva do grupo foram passando a bola uns aos outros em perguntas e respostas sobre a cultura e as metas da empresa, o que foi feito nos últimos dois anos, marcados por uma pandemia e por uma crise energética.

O plano estratégico da EDP prevê que a empresa seja 100% descarbonizada até 2030, o que passará por encerrar as centrais a carvão do grupo até 2025 (em Portugal já fechou) e duplicar até esta data a capacidade de produção renovável. A nova imagem apostas em cores mais “limpas” como azul e o verde e remete para a a economia circular e para a energia renovável.