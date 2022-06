Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Antes da final, Casper Ruud tinha dito que enfrentar Rafa Nadal no derradeiro jogo de Roland Garros era “o maior desafio do desporto”. E tinha razão: o espanhol cilindrou o norueguês em três sets (6-3, 6-3 e 6-0), conquistou o Open francês pela 14.ª vez e chegou a um histórico 22.º Grand Slam da carreira, distanciando-se ainda mais de Novak Djokovic e Roger Federer.

King of Clay x 14 ????@RafaelNadal remains undefeated in Paris finals, conquering Casper Ruud 6-3, 6-3, 6-0 for a 14th title#RolandGarros pic.twitter.com/GctcC17Ah8 — Roland-Garros (@rolandgarros) June 5, 2022

O jogo propriamente dito tem pouca história. E esse facto é revelador do domínio demonstrado por Nadal em relação a Ruud. O tenista espanhol dominou toda a partida, vencendo o último set com um estrondoso 6-0 em que o norueguês, atual número 8 do ranking ATP, só ganhou sete pontos. Nadal tem agora 22 Grand Slams, mais dois do que Djokovic e Federer, e chegou ao 14.º título em Roland Garros, agravando a distância para os oito de Max Decugis (com o pormenor de as vitórias do francês terem sido entre 1903 e 1914).

Nadal voltou assim às vitórias no seu palco predileto depois de na época passada ter caído nas meias-finais e engordou da melhor forma uma temporada muito afetada por lesões, sendo que o tenista espanhol saiu lesionado do Masters de Roma há menos de um mês, mas que já contava com a conquista do Open da Austrália. Aos 36 anos, Nadal alcançou em Paris aquele que é provavelmente o maior feito da história do ténis e um dos maiores feitos do desporto internacional, atingindo números que dificilmente alguma vez serão equiparados.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Quero agradecer à minha equipa, à minha família, a toda a gente que está sempre lá. É fantástico… As coisas que aconteceram este ano. Quero agradecer-vos muito. Sem vocês isto não era possível e sem qualquer dúvida de que, sem vocês, já estaria reformado. Obrigada a todos os que tornam este evento possível. Para mim e para muitos os que adoram a história deste desporto, é o melhor torneio do mundo. É difícil explicar o que sinto. Claro que não acreditava que ia estar aqui, aos 36 anos, a jogar mais uma final no court mais importante da minha carreira. Significa muito. Só quero dizer: merci, merci beaucoup [obrigado, muito obrigado]”, disse o tenista, que contou com o apoio do rei Filipe VI nas bancadas e que não escondeu as lágrimas de emoção no momento em que ouviu o hino espanhol pela 14.ª vez na terra batida da capital francesa.

Nadal venceu pela primeira vez em Roland Garros em 2005, há 17 anos, conquistando depois o troféu em 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2018, 2019, 2020 e agora em 2022, num domínio sem paralelo na história do ténis. Com uma presença muito improvável em Wimbledon, o espanhol ganhou o segundo Grand Slam do ano, cavalgou a ausência prolongada de Federer e o facto de Djokovic ter falhado o Open da Austrália e deu mais um passo rumo a um patamar cada vez mais claro: ser o melhor tenista de todos os tempos.