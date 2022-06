No fim do Primavera encontrámos o passado e o futuro: uma noite entre a urgência de Little Simz e o festim dos Gorillaz

A entrada foi imponente, ao som de “Introvert”, compêndio em canção de rimas antológicas, de tirar o fôlego a um mortal mas não a todos. Atrás de si viam-se no ecrã as letras “Simbi”, o seu diminutivo, que se manteriam todo o concerto. E ela, acompanhada por uma valente cambada que a ajudava a complementar e reforçar as rimas e também a garantir a base rítmica, com recurso a mesa de mistura, teclas, bateria, guitarra e baixo, foi tornando o concerto memorável.

Foi só vê-la balançar, gingar ao som da música, descendo e subindo, é isto o swag, dominando e hipnoitzando o público com o microfone, com a dança, com sorrisos embasbacados a olhar para a quantidade de gente que tinha a frente, a ouvir as palmas que pareciam intermináveis, a ensaiar os “obrigados”.

Em canções como “Two Worlds Apart”, as palavras saem-lhe com o calor de paragens distantes, um bocadinho da Nigéria, um bocadinho da Jamaica, um bocadinho das Bahamas, as memórias do passado de quem garante não se iludir com o sucesso (“we was on the front line listening to Kendrick Lamar / Still the same“) mas a confiança de quem sabe o valor do que faz, London-born estate girl to international sensation.

Prosseguem os êxitos, público na fila da frente a retirar versos e versos da ponta da língua, “I Love You, I Hate You” primeiro, “Boss” depois. Em “Speed”, deixa o lugar da frente para recuar e tocar teclas. Daí avança Simbi para “Rolling Stone”, canção a provar que os ritmos trap não obrigam às palavras de ordem cansadas do costume, tema mais sintonizado com os ritmos mais populares do hip-hop e que põe as primeiras filas a saltar.

Depois de um momento a capella, vem “Protect My Energy” e uma banda a escorregar com gosto pelas águas do funk e do G-Funk. Mas é a seguir que tudo se agiganta até que o concerto passe a consagração: “101 FM” e “Selfish”, desse tratado que é Grey Area, fazem da atuação uma celebração cantada, “Venom” e “Woman”, mais à frente, fazem-nos suspirar ainda por um encore que já não chega — e ainda nos dá, a primeira, um mosh nas primeiras filas. Só foi pena a duração do concerto, urge um regresso menos apressado. Com estatuto de cabeça de cartaz, talvez?

Os Gorillaz levaram uma comitiva de estrelas, nós voltámos aos intervalos da escola

Era previsível que este fosse um dos grandes concertos da edição de 2022 e as expetativas não saíram goradas. Damon Albarn, 54 anos, é um génio com alma de miúdo, boné cor de rosa pousado na cabeça, palco transformado em recreio da escola. Só uma mente deste tipo é que se poderia lembrar de, na transição dos 90 para os 2000, criar um universo de personagens desenhados por Jamie Hewlett às quais chamaria de Gorillaz. 2-D, Murdoc, Noodle e Russel conquistaram de imediato o nosso imaginário, entretido a trautear em loop “Clint Eastwood”.

Estávamos no auge do videoclip e da MTV, que aliás os trouxe a Portugal para a sua gala Music Awards de 2005. Estávamos completamente apanhados pela onda dos Gorillaz, Get the cool / Get the cool shoeshine passava em quase todos os intervalos das aulas, não havia nada mais fixe do que isso.

Esta noite, no Porto, essa aura sentiu-se novamente, muito por causa de uma energia inesgotável de Albarn. Ele trepou às grandes uma e outra vez, olhou as primeiras filas nos olhos, saltou de um lado para o outro do palco, celebrou um grande festão de hora e meia, fazendo-se acompanhar por convidados de luxo. Beck foi o primeiro a aparecer, de chapéu panamá amarelo, cantando “The Valley of The Pagans”, que já no dia anterior tinha incluído no seu alinhamento. Bootie Brown fez de Mos Def em “Stylo” para logo a seguir entrar Fatoumata Diawara a interpretar “Désolé”.

O desfile de pesos pesados parecia nunca mais acabar e a euforia a crescer de tema para tema. Com Little Simz foi o delírio total (segunda vez no mesmo dia, isso não se faz Simbi). “Garage Palace” levantou pó do anfiteatro. O banquete ficaria completo com De La Soul, aquela voz forte a perguntar se estamos todos bem – como não haveríamos de estar? – para dar entrada a “Feel Good Inc”.

Por cima disto tudo ainda tivemos uma banda sólida que nos encheu de orquestrações refinadas, back vocals do melhor gospel que há e um Damon Albarn a brincar com todo o tipo de instrumentos que lhe caíam nas mãos. Podia este concerto ter corrido mal? Nunca. Podia ter corrido melhor? Bem, se calhar podia se o sistema de som não tivesse vacilado em alguns momentos, falhando fatalmente no derradeiro “Clint Eastwood” – Damon Albarn ficou a cantar para o boneco (literalmente). Ninguém pareceu muito melindrado com o sucedido, o público debandou de sorriso na cara. Este é daqueles concertos que vai direitinho para o álbum de recordações.

Os Dry Cleaning levaram a neurose pós-punk; David Bruno, a festa da espuma

Se na noite anterior Chico da Tina era um ovni para quem não estava familiarizado com o conceito de trap minhoto, o que dizer de David Bruno, nome que, a par de Dry Cleaning, abriu o terceiro dia do festival? Qualquer estrangeiro acabado de aterrar no palco Super Bock às 17h provavelmente ficaria a achar que Gondomar era a capital de Portugal, Mafamude um herói luso e Gaia, distrito que tem mais população do que a Islândia (fica a nota), a terra prometida de todos quanto confessam a religião de DB. Boa sorte a tentar explicar este combo a qualquer alma perdida no meio de uma plateia em êxtase, de braços levantados para apanhar uma das muitas rosas atiradas do palco pelo Dj António Bandeiras.

David Bruno conseguiu manter sempre a chama da atuação acesa, o azeite a escorrer na dose certa, celebrando o Portugal da raia, das festas da espuma e do romance servido a colheradas de papas de sarrabulho. “Bebe & Dorme”, “Inatel”, “Mesa para dois no Carpa” foram entoadas a plenos pulmões, Graciano Saga homenageado em “Doucement” e, com o calor tórrido que se fez sentir, quase parecia o meu querido mês de agosto.

Quem achar que isto tudo é um absurdo, galhofa embrulhada em solos melosos de Marco Duarte – “um forte aplauso para o Marquito” –, então é porque nunca deve ter pisado uma festa de aldeia na vida ou berrado um SIIIIIM nos golos de Cristiano Ronaldo pela seleção. É verdade, queridos conterrâneos, não adianta esconder ou passar uma patine por cima da nossa essência romântica, apaixonada, foleira, sofrida e exagerada. No fundo, bem no fundo, todos nós gostamos de pequenos delitos, de envergar, sem razão aparente, a camisola do clube da nossa terra — Paços de Ferreira, capital do móvel, e Gil Vicente, Nuno Assis 28, orgulhosos na plateia — e sujar a camisa de domingo com molho de leitão do restaurante Flor do Ave.