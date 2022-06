São cada vez mais os gestores que acreditam na importância da curiosidade para fumentar os negócios. É graças à curiosidade que se superam problemas, que se criam novas soluções e que se vai ao encontro das necessidades do cliente. Foram estes os resultados do mais recente estudo do SAS, o Curiosity @ Work Report, que teve como base entrevistas realizadas a mais de 150 gestores em Portugal.

É sobre o impacto da curiosidade e a forma como esta se torna essencial para superar qualquer obstáculo que falaremos já na próxima terça-feira, dia 21 de junho. A partir das 17h30, Paulo Ferreira, jornalista e um dos hosts das Manhãs 360 da Rádio Observador, moderará uma mesa-redonda sob o mote Curiosidade: o segredo da inovação. A conversa, integrada no evento Curiosity Now, organizado pelo SAS, contará com a participação de Nuno Fórneas, Executive Board Member (CIO) do Banco CTT, José Ferrari Careto, Presidente da E-Redes, Teresa Rosas, Head of IT da Fidelidade e ainda Guilherme Dias, Executive Director do SAS Portugal.

Ao longo da conversa, os convidados discutirão como a curiosidade se tornou essencial para encontrar soluções de forma a enfrentar adversidades ao longo dos séculos. Falar-se-hão de momentos do passado, mas também de um que continua bem presente no nosso dia a dia: a pandemia da Covid-19.

A iniciativa será transmitida em direito através do site e no Facebook do Observador.

Tome nota: dia 21 de junho, às 17h30, no site ou Facebook do Observador, num computador ou telemóvel perto de si.

