O Ministério Público propôs, esta segunda-feira, um interrogatório a José Sócrates para eventualmente alterar a medida de coação ao primeiro-ministro, depois de terem sido conhecidas as viagens regulares do antigo primeiro-ministro ao Brasil.

Conforme a Visão adiantou esta segunda-feira e o Observador confirmou, o procurador do Ministério Público propôs a realização do interrogatório à juíza Margarida Alves, do Juízo Criminal de Lisboa, onde está o processo por falsificação e branqueamento de capitais, depois de ter recebido detalhes das viagens de Sócrates ao Brasil durante o último ano, fornecidos pela Interpol.

Sócrates está a fazer um doutoramento em Relações Internacionais na Universidade Católica de São Paulo e tem participado em ações do Partido dos Trabalhadores (PT), de Lula da Silva. Mas não deu conhecimento destas viagens ao tribunal, apesar de ser arguido e estar sujeito a uma medida de coação (termo de identidade e residência).

Embora o antigo primeiro-ministro tenha argumentado que continua a manter a sua residência na Ericeira, e que por isso não é obrigado a dar informação ao tribunal sobre as suas viagens, a lei prevê não só a identificação do arguido e da sua morada, mas também a obrigação de não mudar de casa nem se ausentar dela por mais de cinco dias “sem comunicar a sua nova residência ou local onde possa ser encontrado”, o que não aconteceu neste caso.

Em entrevista à SIC, e questionado sobre estas viagens, Sócrates disse que teria informado o tribunal das suas deslocações se tivesse sido questionado “com bons modos” e não de uma forma “própria de um Estado policial”.