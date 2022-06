Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Entrar na Sala Roosevelt e dizer olá aos participantes” de uma reunião com executivos da indústria eólica, que estiveram na Casa Branca. “Sente-se” e “faça breve comentários (dois minutos)”. Estas são algumas das instruções presentes numa cábula que o Presidente dos EUA, Joe Biden, mostrou acidentalmente esta sexta-feira. O momento foi capturado pelos fotógrafos e a lista rapidamente ficou viral.

Very specific cheat sheet reminds Biden how to act https://t.co/qa7nRHT0JT pic.twitter.com/D6SZue379p — New York Post (@nypost) June 24, 2022

Durante a reunião, o Presidente norte-americano estava também instruído a “fazer uma pergunta a Liz Shuler, Presidente da AFL-CIO [Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais]” quando os jornalistas saíssem da sala de reuniões, revela o jornal New York Post.

As indicações finais eram simples: “agradecer aos participantes” e “sair”. Apesar disso, é de notar que todos os pontos da lista que indicavam como Joe Biden se deveria comportar tinham a palavra “você” a negrito e em letras maiúsculas.

O New York Post relembra que a utilização de notas por parte da equipa de Joe Biden já chegou a causar embaraço em eventos no passado. Em julho de 2021, o Presidente dos EUA, de 79 anos, recebeu do assessor uma papel que dizia “senhor, há algo no seu queixo”. Também esta nota foi mostrada aos jornalistas e tornada pública.