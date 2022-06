Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Enzo Fernández foi confirmado, Roger Schmidt recebeu o quinto reforço para a próxima temporada, o meio-campo do Benfica começou a desenhar-se. Contudo, e mesmo com a oficialização da contratação do médio argentino, continuou a permanecer uma dúvida: quando é que Enzo Fernández iria chegar a Lisboa?

Afinal, o jogador de 21 anos já tinha manifestado a intenção de disputar a Taça Libertadores com o River Plate, o próprio River Plate queria contar com o jogador até ao final do ano e o Benfica, no comunicado feito à CMVM, não deslindou se o jogador iria ser reforço de verão ou de inverno. Agora, aparentemente, o próprio Enzo Fernández desvendou o mistério.

“Foi uma semana especial, tentei aproveitar. Acho que vou embora em dezembro. Vou ficar para jogar a Libertadores, vou aproveitar ao máximo estes seis meses no River. Vamos à procura daquilo que queremos”, referiu o argentino aos jornalistas após a vitória frente ao Lanús, onde foi titular, a contar para o Campeonato.

De recordar que, esta semana, o Benfica anunciou um princípio de acordo com Enzo Fernández, com o negócio a ficar nos 10 milhões de euros fixos mais oito em cláusulas variáveis, podendo o bolo final chegar aos 18 milhões de euros.