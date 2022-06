Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Começou por ser um negócio em andamento, entrou num hipotético cenário de maior complicação, teve os habituais outros interessados incluindo uma alegada abordagem de outro clube nacional, voltou a levar as partes à mesa das negociações, teve o final esperado para o Benfica (o que nem sempre acontece neste tipo de folhetins de verão no mercado de transferências): Enzo Fernández está certo como reforço da equipa da Luz para a próxima temporada, com moldes diferentes do que tinham sido descritos nos últimos dias.

“A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD (“Benfica SAD”) informa chegou a um princípio de acordo com o River Plate para a aquisição dos direitos desportivos e de 75% dos direitos económicos do jogador Enzo Fernández, pelo montante de € 10.000.000 (dez milhões de euros), ao qual poderá acrescer um valor variável de € 8.000.000 (oito milhões de euros)”, anunciou a SAD encarnada à CMVM. Ou seja, se a parte da divisão do passe era conhecida e se o valor total tinha sido também abordado pela imprensa local, a divisão entre montantes fixos e variáveis acabou por ser a novidade no comunicado enviado esta manhã.

Benfica and River Plate are preparing paperworks for Enzo Fernández deal. €18m final fee confirmed, just waiting for final approval on player side for contract details. ⭐️???????? #transfers Benfica are investing Darwin deal's money as Enzo has always been their priority target. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 23, 2022

As linhas gerais do acordo tinham ficado fechadas esta quarta-feira numa nova deslocação de Rui Pedro Braz, diretor desportivo dos encarnados, à Argentina, onde já tinha estado no último mês com o jogador, os seus representantes e responsáveis do River Plate. Assim, fica apenas por saber quando é que o médio pode viajar para Portugal, tendo em conta que a formação sul-americana continua a disputar o Campeonato e tem ainda a Taça dos Libertadores, um dos grandes objetivos da equipa de Marcelo Gallardo.

Enzo Fernandez of River Plate was a player Rangnick recommended to United. United haven't followed that interest up as they focus on De Jong and other targets. — Mark Goldbridge (@markgoldbridge) June 22, 2022

“O meu sonho é ganhar a Libertadores. É uma competição muito importante e vamos trabalhar para a conseguir. Sou um jogador que sempre sonhou estar no River e desfrutar do presente. Estou numa posição privilegiada e quero continuar a ganhar títulos, é isso que me faz feliz. O dia a dia aqui é impressionante. O River é a minha casa, estou aqui desde os cinco anos. Ter vindo para aqui tão pequeno e agora estar neste nível enche-me de felicidade. É um clube muito grande a nível mundial. É a minha vida, a minha casa, tudo para mim. Jogar na Europa é um objetivo mas não estou ansioso para emigrar. Isso está a cargo do meu agente, eu estou a aproveitar o dia a dia aqui no River. Estou muito feliz, sempre sonhei com isto”, tinha referido o médio há menos de duas semanas, em entrevista aos meios da Liga argentina.

Depois de ter sido cedido por empréstimo ao Defensa y Justicia após concluir a formação no conjunto de Buenos Aires, Enzo Fernández está a atravessar o melhor momento nos millonarios, com dez golos e sete assistências em 25 jogos realizados entre Campeonato e Taça dos Libertadores em 2022.

O médio argentino é o quinto reforço confirmado para a temporada de 2022/23, depois de Petar Musa (avançado do Boavista, cinco milhões de euros não confirmados oficialmente além de 50% dos passes de Ricardo Mangas e Vukotic), Ristic (lateral esquerdo do Montpellier, custo zero), Alexander Bah (lateral direito do Slavia Praga, oito milhões de euros não confirmados oficialmente) e David Neres (ala do Shakhtar, 15,3 milhões de euros). No total, o Benfica já investiu neste mercado 38,3 milhões de euros, valor a que vai ainda acrescer a obtenção dos objetivos desportivos previstos no contrato.

