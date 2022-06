Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os últimos encontros das seleções, fosse na fase de grupos da Liga das Nações para os Europeus, fosse de carácter particular, fizeram com que vários jogadores não marcassem presença no dia 1 do Sporting nesta nova temporada de 2022/23 mas nem por isso Rúben Amorim deixou de contar com uma “casa” composta, trabalhando esta segunda-feira na Academia com um total de 24 jogadores e algumas surpresas.

Depois de uma manhã dedicada em exclusivo a exames médicos (e várias selfies do regresso, que foram sendo partilhadas ‘pelos jogadores nas suas redes sociais assinalando o momento), os elementos leoninos fizeram a primeira sessão no relvado à tarde e com a única cara nova já oficializada, Jeremiah St. Juste, central neerlandês contratado ao Mainz que foi pai este domingo mas esteve já em Alcochete.

New season 🔛 The guys are back 😎#SportingCP pic.twitter.com/9eBkz3zfop — Sporting CP English (@SportingCP_en) June 27, 2022

Paulinho, que terminou a última temporada com alguns problemas físicos revelados em conferência pelo próprio Rúben Amorim, foi o primeiro a chegar à Academia logo às 8h, ainda antes do treinador leonino (8h35) e do diretor desportivo Hugo Viana (8h50). O guarda-redes Diego Callai, os centrais Chico Lamba e José Marsà, o lateral/ala Flávio Nazinho, os médios Mateus Fernandes, Dário Essugo e Renato Veiga e o avançado Rodrigo Ribeiro, a par do defesa Eduardo Quaresma (foi emprestado na última época ao Tondela) e do ala Geny Catamo (esteve cedido ao V. Guimarães desde janeiro), foram as caras novas entre o leque de opções à disposição que irá aumentar de forma exponencial na próxima semana.

Primeiro treino da temporada ☑️ #PréÉpocaSCP pic.twitter.com/KLbUa2Iurr — Sporting Clube de Portugal (@Sporting_CP) June 27, 2022

A par destes, estiveram também presentes Adán, André Paulo, Pedro Porro, Ricardo Esgaio, Luís Neto, Matheus Reis, Nuno Santos, Daniel Bragança, Paulinho, Pedro Gonçalves, Fatawu (que chegou apenas em março), Bruno Tabata e Marcus Edwards. Estão ainda de férias os internacionais Sebastian Coates, João Palhinha, Gonçalo Inácio, Ugarte e Matheus Nunes, ao passo que Morita, médio japonês que já se encontra a trabalhar em Alcochete, não foi ainda apresentado oficialmente pelo Sporting.

João Virgínia (que estava emprestado pelo Everton), Feddal, Pablo Sarabia (cedido pelo PSG) e Slimani deixaram o plantel do Sporting, que deverá ainda deixar de contar com João Palhinha, já com acordo com o Fulham para rumar à Premier League. Também Matheus Nunes é alvo de cobiça pelo Wolverhampton, que pode perder Rúben Neves e está na disposição de oferecer 45 milhões de euros fixos mais cinco variáveis pelo internacional verde e branco. Rúben Vinagre, que ficou a título definitivo em Alvalade, vai ser cedido por empréstimo na próxima época a par de Gonçalo Esteves, o que deixa antever que Pedro Porro deverá mesmo ficar na formação leonina para 2022/23 tendo Ricardo Esgaio como alternativa.