Chega de não saber o que vestir de manhã. Vêm aí temperaturas tórridas: a partir da próxima semana país vai chegar aos 40ºC

Curiosamente, esta anomalia meteorológica vai sentir-se mais a norte do que a sul. Na próxima semana, as temperaturas estarão 3 a 5ºC acima do normal a norte e 1 a 3ºC superiores ao normal no sul. Na semana seguinte, de 11 a 17 de julho, segundo as previsões do IPMA, só o litoral e o Algarve é que ficarão mais frescos.

????#Tempo: Na 1ª quinzena de julho prevêem-se, no Continente, temperaturas acima dos valores normais, podendo as anomalias atingir 5°C. Para saber mais ????https://t.co/ZlFiIhoJUB pic.twitter.com/XCr6ZuYsYv — IPMA (@ipma_pt) July 1, 2022

¡Se acabó lo bueno! ???? Julio nos traerá de vuelta el calor intenso, y las temperaturas irán subiendo en los próximos días. Si se cumplen las previsiones, la semana que viene podrían superarse los 40 ºC ????️ en el sur. ???? https://t.co/WWUwquXWtz pic.twitter.com/JLIbmSoCwM — Meteored | tiempo.com (@MeteoredES) June 30, 2022

O calor chegará em duas fases. Este fim de semana as temperaturas já vão estar mais altas, devido a uma massa de ar quente vinda do norte de África — que mais uma vez pode trazer associada as poeiras do Saara. Mas, mesmo assim, vai manter-se alguma alguma instabilidade até quarta, com chuva a norte e centro. A partir daí, sim, os termómetros entram no ‘vermelhão’ e esperam-se também noites tropicais.

De forma mais concreta, usando Lisboa como exemplo, este sábado e domingo conte com céu pouco nublado, máximas a rondar os 30ºC e as mínimas entre os 16º e os 17ºC; nos próximos estarão 35ºC durante o dia e 20ºC à noite. Dando a volta pelo país, as previsões são generalizadas: a meio da semana as temperaturas disparam e poucas zonas ficarão abaixo dos 30ºC de máxima. Com o aproximar do fim de semana, o calor intensifica-se, com o interior, sobretudo as zonas do Alentejo, a chegar aos 40ºC: domingo, 17, preveem-se 41ºC para Évora, 40ºC para Beja e Coimbra, Braga chegará aos 38º tal como Coimbra, e só Faro e Porto estarão mais ‘fresquinhos’, nos 31ºC.