Os Golden State Warriors carimbaram o quarto título nos últimos seis anos há apenas duas semanas mas os jogos das equipas da NBA já estão de regresso. Neste caso, a contar para a Califórnia Classic Summer League, onde os Sacramento Kings, equipa que voltou a falhar o acesso ao playoff na última temporada, tinham logo pela frente os Warriors, seguindo-se os Miami Heat e os Los Angeles Lakers com opções que são sobretudo segundas linhas ou novas apostas que estão agora a ser testadas. No entanto, e mesmo nesse contexto, este foi também o dia que Neemias Queta tanto esperava – e a NBA está confirmada.

“Os Sacramento Kings assinaram contrato com o poste Neemias Queta e o base rookie Keon Ellis num contrato two-way, de acordo com o direito geral Monte McNair. Por questão de política interna, os termos do acordo não foram divulgados. Durante a sua primeira temporada, Queta realizou 14 jogos pelos Kings como um jogador two-way, com uma média de 3,2 pontos (44,7% de lançamentos de campo, 64,7% de lançamentos livres), 2,2 pontos, 0,4 assistências, 0,1 roubos e 8,6 minutos por jogo”, anunciou a franquia num comunicado, já com o português confirmado na Califórnia Classic Summer League.

Kings Sign Neemias Queta And Keon Ellis To Two-Way Contracts ????⏩ https://t.co/X93Tfu1nxQ pic.twitter.com/NiL3V2Nr32 — Sacramento Kings (@SacramentoKings) July 2, 2022

Antes, o jogador tinha feito um balanço da temporada de estreia. “Estou mais confortável com o meu jogo, mais confiante também. Já consigo perceber melhor o que preciso de fazer para ter impacto. A equipa está num processo de construção e quero continuar a melhorar o meu jogo com eles. Quis continuar a trabalhar para melhorar. Estou mais forte em relação ao último ano, acho que também já me consigo mexer melhor. Agora é continuar a evoluir, sobretudo a minha capacidade de organizador no poste e também para me sentir mais confortável a defender bases no perímetro”, explicara então o poste em conferência.

De recordar que, ainda antes de 1 de julho, os Kings tinham oferecido um contrato de two-way ao poste português. O que significava isso? Que Neemias Queta podia fazer um determinado número de jogos na G League pelos Stockton Kings estando sempre disponível para subir ao conjunto principal num total máximo de 50 partidas à exceção da altura dos playoffs onde a equipa não chega desde 2006 (nesse caso teria de assinar outro vínculo). No entanto, dentro dos moldes que definiram a primeira temporada na NBA, os Kings asseguravam com isso que o jogador era um restricted free agent, podendo sempre igualar outras propostas e ter direito de preferência para ficarem com Neemias Queta na equipa.

Apenas umas horas depois da confirmação do anúncio, o poste foi titular na estreia a ganhar dos Kings na Califórnia Classic Summer League, batendo os Warriors por 86-68. Keegan Murray, primeira escolha da equipa no draft de 2022 e quarta escolha no geral atrás de Paolo Banchero, Chet Holmgren e Jabari Smith Jr., teve um primeiro jogo entusiasmante pelo conjunto de Sacramento com 26 pontos e oito ressaltos mas Neemias Queta esteve também em evidência, terminando a partida com 12 pontos (54,5% de lançamento, com seis em 11), seis ressaltos (três ofensivos), duas assistências, dois roubos de bola e dois desarmes de lançamento, sendo o segundo melhor marcador dos Kings e protagonizando uma das grandes jogadas ainda nos minutos iniciais com um lance digno de All-Star destacado pela equipa.