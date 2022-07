Apesar da previsão de muito calor — as temperaturas podem chegar aos 35 graus — os distritos de Vila Real, Bragança, Viseu e Guarda estão esta terça-feira sob aviso amarelo devido à previsão de aguaceiros por vezes fortes de granizo e acompanhados de trovoada e rajadas de vento forte, segundo o IPMA.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), o aviso amarelo para aqueles quatro distritos do continente vai estar em vigor entre as 14h00 e as 21h00 de terça-feira.

O meteorologista Bruno Café adiantou à Lusa que para este dia estão previstos aguaceiros no interior Norte e Centro, que poderão ser por vezes fortes de granizo e acompanhados por trovoadas, especialmente no período da tarde.

“Até quarta-feira, existem condições de instabilidade devido a uma depressão em altitude, pelo que é provável a ocorrência de aguaceiros e trovoada nas regiões Norte e Centro, em especial no interior”, disse.

Segundo Bruno Café, para quarta-feira ainda estão previstos aguaceiros e trovoada, mas a probabilidade de ocorrerem já será menor em relação ao dia que decorre.

O aviso amarelo (o menos grave de uma escala de três) é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.