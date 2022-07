Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Um concerto de Florence + The Machine começa como se já estivesse a acabar, ou seja, em modo épico. É a prova dos 100 metros repetida em loop durante uma hora, sem falsas partidas ou tropeções. Foi assim no segundo dia do NOS Alive, no Passeio Marítimo de Algés.

Logo em “King”, Florence Welch já está a esvoaçar o seu cabelo intensamente ruivo, caído com a sensualidade de uma musa celta ou gótica sobre um vestido intensamente vermelho, com a urgência de mostrar todos os seus atributos na primeira faixa. É preciso estofo para acompanhar o ritmo desta londrina que se apresenta pela quinta vez em Portugal, mas a plateia não se intimida, bem pelo contrário.

