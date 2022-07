Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O banqueiro português António Horta-Osório foi contratado pelo banco italiano Mediobanca, como consultor sénior da administração, noticia o Financial Times esta sexta-feira. O líder executivo do Mediobanca, Alberto Nagel, e Horta-Osório são amigos há várias décadas e a expectativa da gestão do banco italiano é que Horta-Osório ajude na expansão do banco, incluindo através de fusões e aquisições dentro e fora de Itália.

“A visão e a rede de contactos de Horta Osório vão ajudar a fazer crescer o negócio do Mediobanca”, disse uma das fontes. “E será importante ter a ajuda de alguém com o seu perfil, na administração, no contexto da consolidação que está em curso no setor bancário europeu”, acrescenta a mesma fonte. Essa consolidação significa o movimento de fusões e aquisições que tenderá a reduzir o número de instituições bancárias a operar na zona euro.

O próprio presidente-executivo do Mediobanca, Alberto Nagel, falou com o Financial Times e confirmou que conhece Horta-Osório “há vários anos” e sempre o “entusiasmou a sua experiência, percurso no setor e capacidade de liderar empresas que estão a atravessar momentos de reavaliação estratégica”.

A notícia surge depois de Horta-Osório ter saído do banco Credit Suisse, onde teve uma passagem curta que não terminou da melhor forma – foi convidado a sair depois de ter sido noticiado que terá violado as regras da Covid-19 para viajar para outros países e frequentar eventos desportivos, durante essas viagens. Anteriormente, o ex-diretor do Santander em Portugal liderou com sucesso a reestruturação do britânico Lloyds Banking Group.