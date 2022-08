O Vitória de Guimarães visita esta quinta-feira os croatas do Hajduk Split, em jogo da primeira mão da terceira pré-eliminatória da Liga Conferência Europa em futebol, num percurso que tem como objetivo chegar à fase de grupos da competição.

Os vimaranenses entraram em prova na segunda pré-eliminatória, superiorizando-se aos húngaros do Puskás Académia (3-0 em casa e 0-0 fora) e, caso vençam a eliminatória com o Hajduk Split, já sabem que vão enfrentar os espanhóis do Villarreal no play-off.

Já conjunto de Split, que perdeu a Supertaça da Croácia para o Dinamo Zagreb, entrou diretamente nesta terceira pré-eliminatória como vencedor da Taça da Croácia de 2021/22.

Na liga croata, o Hajduk Split, que conta com jogadores como o médio ex-benfiquista Filip Krovinovic ou o avançado Nikola Kalinic, venceu os dois primeiros encontros, ambos na condição de visitante.

O jogo da primeira mão está agendado para esta quinta-feira às 20h00 (horas de Lisboa), numa partida que será dirigida pelo sueco Mohammed Al-Hakim, enquanto a segunda mão realiza-se em 10 de agosto, pelas 17h00, em Guimarães.

Na mesma fase da competição, na quarta-feira o Gil Vicente empatou a um golo em casa do Riga, na estreia do clube de Barcelos nas competições europeias.