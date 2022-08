Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois de em 2017 ter deixado de pertencer à Mainside, de José Queirós Carvalho, que vendeu ao francês grupo Keys, a Lx Factory volta a mudar de mãos. Segundo foi anunciado, o espaço em Alcântara, em Lisboa, foi comprado por uma joint venture entre o Grupo Arié e o Europi Property Group, numa operação de investimento gerida pela Bedrock Capital.

O valor do negócio não foi revelado.

Em comunicado é garantido que “a Arié, a Europi e a Bedrock pretendem manter a identidade e património cultural únicos do Lx Factory, o qual continuará a destinar-se a escritórios, retalho e restauração, bem como a manutenção do seu look & feel industrial”. É ainda dito que “estão a ser desenvolvidos planos para reabilitação gradual dos espaços e introdução de melhorias ao nível das zonas exteriores e da organização do trânsito automóvel”.

Quem são os compradores?

Um dos compradores do Lx Factory é a discreta família Arié, cujo império em Portugal começou em 1954 quando Roudolph Arié veio para o país. Mais conhecida pela Perfumes e Companhia, adquirida em 2015, é também representante de várias marcas de perfume e da marca de vestuário Stefanel. Além de ser sócia do chef José Avillez e detém ainda o grupo Capricciosa.

Além da família Arié, o negócio é feito com mais dois elementos. E este não é o primeiro negócio conjunto entre a Europi e a Bedrock. Aliás, no comunicado a Europi é citada dizendo ser sua intenção “investir nos edifícios existentes e expandir a oferta de serviços”. No último ano, a empresa já adquiriu cerca de 10 ativos logísticos com uma área total de cerca de 150 mil m2. “Estamos particularmente entusiasmados em expandir a nossa parceria com a Bedrock Capital e com o Grupo Arié”, realça o grupo sueco, no comunicado.

Por outro lado, esta última empresa — que tem um membro da família Arié na sua gestão — adquiriu ao grupo SIL dois lotes nos terrenos da antiga fábrica da Sidus, junto à Lx Factory, tendo desenvolvido um projeto de escritórios, num investimento de mais de 100 milhões de euros, criando 35 mil m² de nova ABL (área bruta locável) na frente ribeirinha de Lisboa, em Alcântara. Segundo informação no site da Bedrock, os inquilinos destes escritórios vão começar a chegar em 2023.