Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Provavelmente já ouviu alguém dizer “já vi tudo o que há para ver na Netflix”. Ou na HBO.Max. Ou em qualquer outra plataforma de streaming disponível em Portugal. É possível até que já o tenha dito do fundo da sua quase convicção. Mas também é possível que já tenha visto tudo aquilo que lhe salta à vista ou que lhe é recomendado, pelo algoritmo ou por outras pessoas. Mas a verdade é que qualquer um destes caminhos vai estar sempre condicionado pelos nossos gostos e pelos nossos hábitos. Resultado: podemos entrar num beco sem saída e afirmar “já vi tudo o que há para ver”.

E há outra questão: os conteúdos que entram nas plataformas e que não têm a atenção esperada, acabando por desaparecer sem serem notadas. Para resolver este dilema de primeiríssimo mundo, as soluções costumam ser o acaso ou a pesquisa intensa e desesperada por algo novo. Há muito por descobrir no streaming, até séries que estrearam neste ano e que foram caindo para baixo nas listas porque não tiveram o sucesso esperado. Aqui deixamos algumas sugestões de produções que pode não ter visto. Títulos que depois podem até contribuir para alguma alteração nos algoritmos e nas futuras recomendações do sistema.

“30 For 30”

Disney+ e Netflix

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.