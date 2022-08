Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Depois da polémica sobre a acumulação do subsídio de desemprego com colaborações pontuais na mesma empresa que a despediu, e da qual é sócia, Adelaide Franco, presidente do Instituto do Emprego e Formação Profissional (IEFP) apresentou esta quinta-feira a demissão e o Governo aceitou.

De acordo com a informação avançada pelo Jornal de Negócios, fonte oficial do ministério do Trabalho e da Segurança Social confirmou que a tutela aceitou a demissão de Adelaide Franco, “que se encontra a exercer o cargo em regime de substituição” e adiantou que “estão já agendadas entrevistas com os candidatos indicados pela Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública”.

Este caso foi conhecido no mês passado, quando também o Jornal de Negócios divulgou que Adelaide Franco foi despedida da empresa da qual era sócia, tendo recebido subsídio de desemprego entre maio de 2020 e outubro de 2021, período em que os impactos económicos da pandemia tiveram mais impacto. A presidente do IEFP voltou a ser contratada pela sua empresa em outubro de 2021, mas durante o período em que recebeu o apoio, continuou a colaborar com a empresa e até a participar em conferências e a assinar documentos na qualidade de “fundadora e CEO” da empresa.

Apesar do pedido de demissão, ainda não é conhecido o parecer do Instituto da Segurança Social, que determina, ou não, a presidente do IEFP a devolver o valor dos subsídios de desemprego que recebeu.