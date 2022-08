Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Com viagem marcada para a Europa já em setembro para participar em eventos de solidariedade, o príncipe Harry decidiu fazer uma visita a Moçambique, esta semana. Durante três dias, o duque de Sussex esteve no país africano, sozinho, na qualidade de presidente da African Park, associação a que pertence desde 2016.

Harry terá viajado da Califórnia até Heathrow, em Londres, e depois para Joanesburgo, capital de África do Sul, no passado domingo. De acordo com o porta-voz do duque de Sussex, o príncipe Harry visitou várias zonas que fazem parte da área protegida africana.

O arquipélago de Bazaruto, que faz parte, aliás, da lista das melhores praias do mundo, foi o local escolhido por Harry para se instalar, avançou o Telegraph. O resort de luxo terá sido o Vilanculos Beach Lodge.

As visitas de Harry ao continente africano têm sido habituais, já que assumiu o cargo de presidente da African Parks — responsável pela gestão de cerca de 20 parques naturais –, em 2017. Este cargo é um dos poucos que Harry manteve depois de deixar de ser membro sénior da família real britânica.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Já anos antes, Harry tinha decidido passar três meses a trabalhar na Namíbia e em África do Sul. A Moçambique, Harry foi pela primeira vez em 2010, quando explosões de minas terrestres fizeram várias vítimas e feridos.

Depois desta viagem, a próxima deverá ser ao Reino Unido e, desta vez, Harry viajará na companhia de Meghan. Depois do Reino Unido, o casal deverá ainda passar pela Alemanha, para um evento do Invictus Games.