O duque de Sussex mudou o seu local oficial de residência do Reino Unido para os EUA. A residência principal do Príncipe Harry foi alterada nos registos da sua empresa de turismo sustentável, a Travalyst. A alteração terá ocorrido quando o Rei Carlos pediu aos Sussex que saíssem de Frogmore Cottage, a propriedade em Windsor Estate que lhes foi oferecida pela Rainha.

Embora os novos registos de residência principal tenham sido alterados a 29 de junho de 2023, só foram adicionados aos registos eletrónicos da empresa Travalyst, da qual o príncipe Harry é diretor e fundador, esta semana, noticia o The Telegraph. No documento, na parte referente a “Novo país / Estado habitualmente residente”, onde estava registado “Reino Unido” pode ler-se agora “Estados Unidos da América”.

Em 2020, os duques de Sussex afastaram-se da realeza, deixando os seus deveres reais, e mudaram-se do Reino Unido para a Califórnia. A data em que os registos de morada foram alterados coincide com o pedido do Rei Carlos para que desocupassem a propriedade em Windsor Estate, a Frogmore Cottage, um presente de casamento da Rainha, argumentam os observadores da realeza. O acontecimento foi uma desilusão para o casal, que considera a casa de campo como o “único sítio que lhes resta como espaço seguro” para eles e para os filhos.

Esta pode ser uma forma de o Príncipe Harry demonstrar a sua mágoa, diz o autor real, Phil Dampier. “Como sempre acontece com Harry, muito pode ser lido nas suas ações”, disse ao The Sun, citado pelo The Telegraph, frisando que esta é uma forma de afirmar que “ser expulso de Frogmore Cottage feriu-o profundamente” e que “aceita que a sua vida está nos EUA”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A notícias surge depois de o duque de Sussex ter perdido uma tentativa de recurso contra o Ministério do Interior britânico, que pretende que lhe seja retirada a proteção policial por te ido para o estrangeiro. Por outro lado, um juiz ordenou ao governo americano que o Príncipe entregue o seu visto de duque, devido à revelação que fez no livro de memórias sobre ter consumido drogas. Harry já tinha expressado o desejo de ter cidadania norte-americana.

Texto editado por Sara Antunes de Oliveira