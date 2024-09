De verde esmeralda, princesa Amália da Holanda surpreende no Dia do Príncipe

Já durante a visita de Estado que a princesa fez às Caraíbas com os pais em fevereiro de 2023, o Express falava sobre a frequência com que Amália era vítima de bullying por causa do peso. O tema era frequentemente comentado também no Twitter, havendo no entanto quem defendesse a princesa. “As pessoas que estão a envergonhar a princesa Amália dos Países Baixos são as mesmas que envergonham a princesa Catherine [Kate Middleton] porque ela é demasiado magra e não tem curvas. Essa é a realidade nesta rede social, as pessoas odeiam que estejamos contentes connosco próprios e que nos amem pelo que somos”, referia o tweet.

