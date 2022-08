Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Agosto termina com futebol na Rádio Observador. E este sábado com dose dupla: o Benfica viaja até à cidade do Porto para ir ao tradicionalmente difícil Estádio do Bessa defrontar o Boavista. Já o Sporting fica em casa e recebe o GD Chaves, que regressou à I Liga. São dois jogos num final de sábado à tarde de muito futebol e que pode acompanhar aqui, em direto, na Rádio Observador.

A Emissão Especial Desporto começa às 17h35, para acompanhar primeiro o Boavista x Benfica: na bancada do Bessa XXI vão estar no relato os jornalistas Ricardo Loureiro e Pedro Fernandes; no comentário e análise ao jogo, junta-se a nós o treinador João Pedro Valente; a roer as unhas de cachecol encarnado, vai estar o humorista e adepto do Benfica João Pinto.

Já mais tarde, a partir das 20h30, arranca no Estádio José Alvalade o Sporting x Chaves: no relato vai ter as vozes dos jornalistas André Maia e Diogo Varela; na análise pode ouvir o comentador da ELEVEN e Bola na Rede Filipe Coelho; na bancada virtual, junta-se a nós o adepto do Sporting e autor do podcast Sporting160, João Castro.

Ambos os jogos vão ter o acompanhamento do nosso audio-árbitro Pedro Henriques, autor do podcast Sem Falta, que vai analisar cada lance dos dois jogos. E no final de cada jogo, não perca: há Relatório de Jogo, com a análise completa de cada partida pelos comentadores João Pedro Valente e Filipe Coelho.

Pode ouvir a Rádio Observador em 93.7 e 98.7 fm na Grande Lisboa, em 98.4 fm no Grande Porto e Braga e em 88.1 em Aveiro e também através da nossa app (iOS e Android). Ou pode escutar a nossa emissão online a partir de qualquer ponto do mundo, clicando aqui. Estamos também presentes nas redes sociais. Interaja connosco no Twitter e no Instagram.