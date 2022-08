Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Na época passada, o Benfica de Jorge Jesus começava a época com seis vitórias consecutivas e viajava motivado para os Países Baixos em busca da entrada na Liga dos Campeões frente ao PSV de Roger Schmidt, a presença na liga milionária foi garantida, mas os encarnados não foram para além de um empate. Um ano depois, também com a Liga dos Campeões garantida, o mesmo Roger Schmidt que impediu Jesus de conseguir continuar a saga vitoriosa, consegue agora ir ao Bessa buscar a sétima vitória seguida e igualar um registo que o Benfica não conseguia há 40 anos.

“Sete vitórias em sete jogos? É muito importante começar assim. Queremos lutar para conquistar e, para isso, sabemos que precisamos de ganhar quase sempre, especialmente estes jogos difíceis. Mostrámos uma boa atitude e a nossa ambição”, elogiou o técnico encarnado no final da partida.

Treinadores que venceram os 7 primeiros jogos ao serviço do ????Benfica:

➡Eriksson – recorde: ganhou os 15 primeiros jogos

➡Roger Schmidt pic.twitter.com/iwpWKM7zbR — playmakerstats (@playmaker_PT) August 27, 2022

Num jogo em que Roger Schmidt foi obrigado a mudar o seu onze de eleição, devido à expulsão de Otamendi frente ao Casa Pia, o jovem de 18 anos António Silva foi o escolhido para fazer par com Morato. Para justificar a escolha em detrimento do experiente Vertonghen, o treinador do Benfica foi buscar o argumento que já tinha levantado na conferência de imprensa de antevisão: António joga do lado direito e isso podia ser uma vantagem. “A nossa alternativa para a posição de central à direita é o António Silva. Claro que se ele não estivesse pronto podíamos jogar com dois centrais esquerdinos, mas o António fez uma pré-época muito boa, esteve bem nos jogos de preparação, e hoje mostrou que pode jogar na equipa principal do Benfica. Fiquei muito contente com ele, principalmente depois de ter visto o cartão amarelo tão cedo e de ter sido tão inteligente com a bola, mantendo a calma. Mostrou bom entendimento com o Morato.”, elogiou o técnico do Benfica.

???????? 45' | Boavista 0-1 Benfica António Silva é o único jogador de campo sem passes falhados na primeira parte#LigaBwin #LigaPortugalBwin #BFCSLB pic.twitter.com/U7YvxV8GyH — GoalPoint (@_Goalpoint) August 27, 2022

Numa semana marcada pela passagem à Liga dos Campeões, que levou mesmo os encarnados a adiarem o jogo da 3.ª jornada com o Paços de Ferreira para se concentrarem exclusivamente nos jogos com o Dínamo de Kiev, e mesmo com Roger Schmidt a garantir na antevisão que o foco estava todo no campeonato, o Benfica teve dificuldades em assumir o início da partida com o Boavista a conseguir várias oportunidades até à meia-hora do jogo. “Era muito importante vencer hoje, precisamos de 20 minutos para encontrar o ritmo, mas depois estivemos a jogar muito bem Nunca estivemos em perigo de perder pontos hoje, então estou feliz. Não é fácil jogar aqui, sei da história entre Benfica e Boavista. Tivemos um jogo muito importante na terça-feira, para a Champions, recuperamos o foco e ganhámos aqui. Significa muito poder ter vencido aqui. As substituições foram importantes para podermos dar energia fresca à equipa. Estou muito satisfeito.”, analisou Roger Schmidt.

“Estivemos muito concentrados, estivemos muito bem com a bola, criámos oportunidades, impusemos um ritmo alto. Pode parecer que foi um jogo fácil, mas se perguntarem aos jogadores dirão que não foi. Fomos muito disciplinados e o resultado é uma consequência do que fizemos.”, acrescentou.

???????? Boavista ???? Benfica Com a braçadeira de capitão no braço, João Mário ???????? respondeu com um bis que por pouco não foi hat-trick ⭐️#LigaBwin #LigaPortugalBwin #BFCSLB #RatersGonnaRate pic.twitter.com/ph0QBaEJj1 — GoalPoint (@_Goalpoint) August 27, 2022

Também João Mário, em destaque com dois golos na partida, admitiu que o jogo foi complicado para os encarnados, apesar do resultado expressivo. “ Primeira parte complicada, com um Boavista agressivo. Tentámos implementar um ritmo alto. Tivemos várias oportunidades. Foi um bom jogo da equipa, que está de parabéns, porque é realmente difícil jogar aqui”, afirmou o jogador que assumiu a braçadeira de capitão na ausência de Otamendi.

Sobre aquilo que lhe tem vindo a ser pedido por Roger Schmidt, João Mário garante que está feliz e confortável: “Sinto-me muito bem. Tento estar mais perto dos meus colegas e perto da grande área para surgirem estas oportunidades. Estou muito contente com a dinâmica da equipa.”. Já sobre o registo de sete vitórias consecutivas no início da época, João Mário desvaloriza e garante que as contas só se fazem no final. “Começámos bem, mas o que queremos é acabar a época e ser campeões. Falta muito, estamos no bom caminho e é importante não relaxar e dar boa resposta frente ao Paços de Ferreira”, garantiu.