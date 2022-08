O Sporting goleou esta sexta-feira o FC Barcelona, por 6-3, e o Benfica venceu o Inter Movistar por 2-1, no arranque do International Masters de futsal, em Portimão, no Algarve, prova de preparação para a nova temporada.

Com uma primeira parte dominante, os ‘leões’ chegaram ao período de descanso com uma vantagem de 5-1, e fecharam as contas (6-3) numa segunda parte mais repartida, na reedição das finais das duas últimas edições da Liga dos Campeões.

Esteban, com dois golos, Cavinato, Pany Varela, Erick Mendonça e Hugo Neves, um cada, marcaram os golos dos ‘leões’, enquanto o capitão ‘culé’ Sergio Lozano assinou um ‘hat-trick’ para os catalães.

Já o Benfica bateu o Inter Movistar por 2-1, após Diego Nunes e Ivan Chishakala terem promovido a reviravolta ‘encarnada’, depois de Eric Martel ter dado vantagem aos espanhóis.

No domingo, o Benfica defronta o FC Barcelona, enquanto o Sporting enfrenta o Inter Movistar.