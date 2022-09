Em Monza, a Ferrari é rainha. O que significa que, nos últimos anos, Charles Leclerc é rei em Monza. E este sábado não foi exceção: o piloto monegasco foi o mais rápido da qualificação e conquistou a oitava pole-position da temporada, indo à procura de repetir a vitória de 2019 na corrida deste domingo.

Ferrari pole ???? Monza Ride onboard with @Charles_Leclerc as he tames the Temple of Speed! ????????#ItalianGP @pirellisport pic.twitter.com/OTLBKzx1Qv — Formula 1 (@F1) September 10, 2022

Num Grande Prémio de Itália marcado por uma mudança de pilotos na Williams devido a uma apendicite de Alexander Albon, que foi substituído por Nyck de Vries, Charles Leclerc teve uma dupla vitória na qualificação. Para além de ter sido o mais rápido, carimbando a pole-position na derradeira volta da Q3, o piloto vai ver Max Verstappen cair cinco lugares na grelha de partida. A par do colega Sergio Pérez, de Lewis Hamilton, de Carlos Sainz, de Valtteri Bottas, de Mick Schumacher e ainda de Yuki Tsunoda, o piloto neerlandês vai sofrer uma penalização devido a mudanças nos componentes do motor do Red Bull e sair longe da liderança apesar de, em termos práticos, ter sido o segundo mais rápido atrás de Leclerc e à frente de Sainz, Pérez e Hamilton.

Ou seja, ajustando o xadrez às penalizações, George Russell será o segundo na grelha de partida em Monza, seguido de Lando Norris, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly e Fernando Alonso, com Verstappen a ser apenas sétimo. De Vries surpreendeu e sairá de oitavo, com Zhou e Latifi a fecharem o top 10 do Grande Prémio de Itália.

“Não foi uma qualificação fácil. Sabia que havia potencial no carro e sabia que tinha de retirar tudo nesta última volta na Q3. Estou muito contente com a volta e com a performance. Até agora tem sido um bom fim de semana, sinto-me bem e o carro está bem. Espero que consiga terminar como em 2019. Arrisquei mais. Sabia que na última volta tinha de aumentar o ritmo e resultou”, disse o monegasco da Ferrari depois da qualificação.