O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, evocou este sábado a memória do antigo chefe de Estado Jorge Sampaio, falecido há um ano, e no domingo irá depositar uma coroa de flores no cemitério do Alto de São João, em Lisboa.

“No dia que se assinala um ano sobre a morte do antigo Presidente da República Dr. Jorge Sampaio, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, presta-lhe homenagem e evoca a sua memória”, lê-se numa nota do Palácio de Belém.

Na mesma nota, refere-se que no domingo Marcelo Rebelo de Sousa “depositará uma coroa de flores no cemitério do Alto de São João, onde repousa em jazigo familiar”.

O antigo Presidente da República Jorge Sampaio morreu a 10 de setembro de 2021, aos 81 anos, no hospital de Santa Cruz, em Lisboa.

Antes do 25 de Abril de 1974, foi um dos protagonistas da crise académica do princípio dos anos 1960, que gerou um longo e generalizado movimento de contestação estudantil ao Estado Novo, tendo, como advogado, defendido presos políticos durante a ditadura.

Jorge Sampaio foi secretário-geral do PS (1989-1992), presidente da Câmara Municipal de Lisboa (1990-1995) e Presidente da República (1996 e 2006).

Após a passagem pela Presidência da República, foi nomeado em 2006 pelo secretário-geral da Organização das Nações Unidas enviado especial para a Luta contra a Tuberculose e, entre 2007 e 2013, foi alto-representante da ONU para a Aliança das Civilizações.

Na altura da sua morte presidia à Plataforma Global para os Estudantes Sírios, fundada por si em 2013 com o objetivo de contribuir para dar resposta à emergência académica que o conflito na Síria criara, deixando milhares de jovens sem acesso à educação.